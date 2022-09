L’évêque Lamor Whitehead attrape une femme et la fait sortir de scène

L’évêque Lamor Whitehead est de retour dans l’actualité à propos d’une merde folle qui s’est produite devant la caméra alors qu’il prononçait un sermon-encore. (Cet homme pourrait aussi bien aller de l’avant et nommer son service du dimanche Jerry Springer pour Jésus À ce point.)

La Gucci pour Dieu pasteur de l’église Leaders of Tomorrow International Ministries qui s’est fait voler 400 000 $ en bijoux sous la menace d’une arme alors qu’il donnait un sermon en direct en juillet est maintenant vu dans une nouvelle vidéo saisissant une femme qui interrompait son sermon et l’escortait agressivement La scène.

Commençons d’abord par ce qui a mené à la Louis Vuitton pour la loi Bishop ayant son petit moment Shuge Knight sur scène. Avant l’enlèvement, Whitehead s’est moqué des allégations d’escroc et de menteur en cours à sa congrégation.

Il a ensuite suggéré que des gens l’enregistraient.

Lorsqu’une femme vêtue d’un haut à fleurs marron et rose entre par le côté gauche de l’écran, l’évêque la bouscule et la repousse.

Tout d’abord, il faut juste souligner que Whitehead ne se contente pas de prêcher la parole au nom de Jésus. Il semble également aimer grimper lui-même sur la croix. Comme– allez, mon frère – les gens ne te traitent pas d’escroc parce que tu es une sorte de messie puissant qui doit être abattu. Ils vous appellent un escroc à cause de vos antécédents d’escroquerie et probablement parce que vous êtes un pasteur tape-à-l’œil qui pourrait aussi bien se renommer, T. Diddy Jakes.

Quoi qu’il en soit, après que la nouvelle vidéo soit devenue virale, le Le luxe sur Lucifer Le prédicateur a publié plusieurs vidéos expliquant ce qui s’est passé.

Il a suggéré que la femme qu’il avait attrapée menaçait sa famille et que sa perturbation de son sermon était une question de représailles pour les poursuites qu’il avait intentées contre deux YouTubers qui l’avaient traité d’escroc.

“Je sais que tout le monde construit un récit, mais c’est ce que c’est”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “Nous avons eu un visiteur dans l’église, et ils ont été envoyés par deux inconnus, deux blogueurs qui ne sont rien. Et ils ont été envoyés dans mon église pour perturber mon église.

Quant à la partie sur la femme “pressant toutes les accusations que vous voulez”, il s’avère que la femme vue dans la vidéo était la seule à être accusée de quoi que ce soit.

Selon le Nouvelles quotidiennes de New YorkTarsha Howard, 47 ans, est accusée d’intrusion et de perturbation d’un service religieux après sa confrontation à l’écran avec le Dior contre la damnation pasteur.

Remarque complémentaire : je aussi Je ne savais pas qu’on pouvait s’introduire dans une église pendant le service du dimanche, mais peu importe.

Whitehead a déclaré qu’il avait également été arrêté mais pas inculpé.

“Ils m’enferment devant mes enfants, devant ma femme, devant mon église”, a déclaré Whitehead. “Ils m’ont publiquement embarrassé, puis ils ont abandonné toutes les accusations au bout de deux heures et m’ont présenté des excuses.”

“Elle est venue dans l’allée du milieu et juste [started] m’insultant, m’appelant de toutes sortes de noms, m’appelant toutes sortes de choses », a-t-il déclaré à propos d’Howard. « Elle est revenue en trombe vers ma femme et mon bébé de 10 mois. Elle est allée vers ma femme et c’est là que je l’ai attrapée. Je l’ai attrapée et je l’ai sortie de mon église. Tout ce dont je me souvenais, c’était les gars avec des armes à feu qui ont mis leur arme au visage de mon bébé.