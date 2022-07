L’évêque Lamor Whitehead appelle Larry Reid pour s’être moqué du vol

Quel genre de hijinks saints sont-ils ????

L’évêque Lamor Whitehead, le pasteur qui a été volé sous la menace d’une arme lors d’une diffusion en continu lors d’un sermon du dimanche, n’était pas trop satisfait d’une personnalité de YouTube qui, selon lui, a fait la lumière sur son expérience traumatisante. Maintenant, certaines personnes lèvent quelques sourcils à l’égard de «l’évêque» autoproclamé après avoir utilisé un langage plutôt impie pour confronter la star des médias susmentionnée au sujet de l’acte répréhensible.

Cette semaine, le pasteur Whitehead a fait une apparition sur Larry Reid en directune émission YouTube populaire animée par la personnalité multimédia Larry Reid, pour discuter du vol qui s’est produit dans son église Leaders of Tomorrow International Ministries à Brooklyn.

Comme indiqué précédemment, l’homme de foi était au milieu d’un sermon dominical diffusé en direct lorsque trois hommes armés ont fait irruption dans son église et l’ont volé. Les voleurs ont emporté 1 million de dollars de bijoux via Whitehead et sa femme, a déclaré la police, après avoir initialement déclaré que la valeur était estimée à environ 400 000 dollars.

Le New York Post rapporte que les voleurs ont frappé la veste avec Whitehead et ont volé une montre Rolex à 75 000 $, une montre Cavalier à 75 000 $, une bague épiscopale en rubis et diamants à 25 000 $, une bague en diamant épiscopale à 25 000 $, une paire de boucles d’oreilles à 25 000 $, une croix en diamant et émeraude à 20 000 $, une bague à 20 000 $ Anneau épiscopal, une croix épiscopale de 20 000 $ et une croix épiscopale en or de 10 000 $.

Le pasteur Whitehead explose de colère contre Larry Reid en direct

Ce que beaucoup s’attendaient à être une conversation calme et franche s’est rapidement transformé en un match de cris passionnés après que Whitehead ait accusé Reid et son co-animateur Geneses Warren de faire des blagues sur l’incident effrayant.

« Vous ne plaisantez pas quand ils pointent une arme sur le visage de ma fille ! Vous ne plaisantez pas ! Vous ne plaisantez pas ! Vous ne plaisantez pas !” le pasteur a crié pendant que les téléspectateurs regardaient probablement avec leurs mâchoires baissées.

Reid et Warren ont nié avec véhémence avoir plaisanté sur le vol. Les deux co-animateurs ont affirmé qu’ils s’amusaient un peu du décor apparemment obsolète de l’église en arrière-plan de la vidéo virale qui comprenait des punaises raccrochant des arrière-plans répétés, mais cela n’a pas semblé calmer le pasteur en colère .

« Je t’ai regardé ! Je t’ai regardé !”

Mgr Lamor a poursuivi :

“Frère, j’ai une vie. J’ai une vie, OK ? J’ai une vie, d’accord ? Et je vais bien, je vais bien ! Ce sont des choses matérielles frère, ce sont des choses matérielles ! J’ai la vie, j’ai la vie, d’accord ? Mais quelque chose que vous ne pouvez pas changer, c’est votre visage, vous ne pouvez pas changer votre visage et vous ne pouvez pas changer votre apparence, d’accord ? Et c’est pour ça que tu es en colère. C’est pourquoi vous attaquez les gens, c’est pourquoi vous attaquez l’église.

À un moment donné pendant la diffusion en direct, Mgr Lamor a taquiné Warren à propos de son poids, qualifiant le pasteur d’Atlanta de “gros slob” et de “Biggie Smalls”. Il a également qualifié l’hôte Larry Reid de “fa ** ot”.

« Tu ne me connais même pas et je suis assis ici à te regarder. Je suis assis ici à te regarder te moquer de moi et tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Tu ne vas pas me dire ce que j’ai entendu et ce que j’étais assis ici et t’ai écouté parler de moi et de mon église, d’accord ? D’accord?” il a poursuivi avant de mettre fin au flux chaotique en direct avec quelques derniers mots :

« Ma famille aurait pu mourir, tu veux en rire ? Larry Reid, je vais te le dire, tu pourrais embrasser mon *ss ! Toi et Biggie Smalls [Geneses Warren].”

Aïe !

Larry Reid affirme que l’évêque Lamor arnaque ses fervents partisans

Après son échange indiscipliné sur Instagram Live avec Whitehead, Reid a déclaré aux fans qu’il conservait des informations scandaleuses sur le passé de l’évêque, et certaines des allégations qui menacent le Canarsie, Brooklynite a des gens qui se demandent si le récent braquage était réellement réel.

Reid a affirmé qu’il connaissait personnellement des personnes qui avaient été escroquées par le fervent chrétien… prétendument. En 2006 Le New York Post a rapporté qu’un Whitehead pré-sauvé et sanctifié a été incarcéré et a passé cinq ans derrière les barreaux pour grand vol et fraude avant de se tourner vers sa foi. Un détective a noté qu’il avait été arrêté alors qu’il portait “une veste en vison rouge et blanc de style proxénète” et il a été accusé de 10 chefs d’usurpation d’identité pour avoir prétendument ciblé des victimes en volant des identités et en obtenant des marges de crédit auprès d’institutions financières. . Le journal a également détaillé une litanie d’autres allégations de comportement sans scrupules à propos de Whitehead qui a parlé ouvertement de passer de la prison à la chaire.

Maintenant, dans la section des commentaires de Larry Reid, certains fans font part de leurs propres réflexions sur les allégations du YouTuber.

«Je crois toujours que c’était une mise en scène…. Il n’a même pas parlé du vol… il a parlé de ses biens et de son argent… », a répondu un utilisateur. Il est trop en lui-même. Alors qu’une autre personne se demandait :

“Peut-être que tout a été mis en scène à des fins d’assurance pour augmenter ses “millions” ?

Comme indiqué précédemment, les suspects impliqués dans le vol de dimanche ont emporté près de 400 000 dollars de bijoux de Whitehead et de sa congrégation. Les coupables ont fui les lieux dans une Mercedes Benz blanche et maintenant, l’évêque offre une récompense de 50 000 $ aux membres de la communauté qui peuvent fournir plus d’informations sur les allées et venues des voleurs.

Nous ne pouvons rien supposer jusqu’à ce que plus d’informations sortent, mais c’est sûrement une sacrée histoire.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct complète entre Larry Reid, le pasteur Warren et l’évêque Lamor ci-dessous.

Que pensez-vous de tout le drame?