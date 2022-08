L’évêque Lamar Whitehead reconstitue un vol à main armée dans son église

L’évêque Lamor Whitehead est, à tout le moins, un type intéressant.

Il est devenu une sensation virale la semaine dernière après que des caméras l’ont surpris en train de se faire voler sous la menace d’une arme alors qu’il était sur scène en train de prononcer un sermon à l’église Leaders of Tomorrow International Ministries à Brooklyn, New York, et a perdu environ 1 million de dollars en bijoux. Et s’il est vrai que se promener en ressemblant à une publicité “Gucci pour Jésus” pourrait mettre une cible sur le dos– même s’ils sont des serviteurs du Seigneur – Whitehead a défendu son clinquant en disant : “Je préfère avoir Jésus que l’argent et l’or –mais pourquoi pas les deux ?” (Il n’a pas vraiment dit ça, mais c’est l’essentiel.”

Quoi qu’il en soit, Whitehead doit profiter de l’attention, car il a passé le service de dimanche dernier à reconstituer le vol sur scène.

Du Poste de New York:

« J’ai besoin que vous reveniez en position lorsque ces trois hommes sont arrivés ici avec leurs armes à feu. Je dois me remettre en position », a déclaré le flamboyant évêque Lamor Miller-Whitehead, s’adressant à sa congrégation, y compris à ceux qui le regardaient sur Zoom, alors qu’il émettait un son « voosh » et s’avançait derrière son podium. “Alors que je commençais à prêcher, j’ai vu la porte s’ouvrir”, se souvient Miller-Whitehead, 44 ans, du braquage de bijoux de plus d’un million de dollars la semaine dernière. “Et j’ai regardé et j’ai dit:” OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK. L’évêque – qui a nié vendredi que le crime sensationnel faisait partie d’une prétendue escroquerie à l’assurance – a ajouté: “Quand je suis descendu sur le sol, j’ai dit à mon église: ‘Vous sortez tous.’ “

On ne sait pas pourquoi Whitehead a ressenti le besoin de se montrer et de dire devant sa congrégation, d’autant plus qu’il a publié plusieurs vidéos décrivant son expérience et, oh oui, nous l’avons tous littéralement vue en direct.

Peut-être que Whitehead tente de détourner l’attention du fait que sa prétendue vie passée d’escroc a refait surface— y compris le vol d’identité et le grand larcin crimes pour lesquels il a fait du temps-et le fait qu’il a été accusé d’avoir escroqué un paroissien âgé de 90 000 $.

Quoi qu’il se passe avec Whitehead, être membre de sa congrégation doit au moins devenir gênant. Imaginez que vous allez à l’église et qu’au lieu de prêcher la parole, votre prédicateur problématique est là-haut en train de reconstituer des scènes de Le fil tout en ayant l’air d’être en retard pour le tournage d’une pochette d’album de Cash Money Records.

Je dis juste que je suis peut-être à la recherche d’un nouvel endroit pour adorer.