L’évêque de Steubenville transféré par le pape à Détroit | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Le diocèse de Steubenville a annoncé jeudi que Mgr Jeffrey M. Monforton a été nommé à l’archidiocèse de Détroit et que sa place sera occupée indéfiniment par un nouvel administrateur apostolique.

Monforton assumera le rôle de 32e évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Détroit, assistant l’archevêque Allen H. Vigneron. L’évêque émérite Paul J. Bradley, ancien évêque du diocèse de Kalamazoo, Michigan, servira d’administrateur apostolique du diocèse de Steubenville. Les deux nominations prennent effet immédiatement.

Les nominations ont été annoncées par le pape François jeudi matin. Les deux évêques ont déclaré qu’aucune raison n’avait été avancée par François pour justifier ces nominations.

Les deux hommes ont discuté de leurs nouveaux rôles lors d’une conférence de presse dans le bureau de Washington Street du diocèse de Steubenville. Des représentants des diocèses de Columbus et de Kalamazoo étaient présents virtuellement.

Monforton a déclaré que la nouvelle de sa nomination était «doux-amer» pesant son enthousiasme à l’idée de retourner dans sa ville natale de Détroit avec sa déception de quitter le diocèse de Steubenville, où il était évêque depuis le 10 septembre 2012.

«J’ai appris à connaître et à aimer les bonnes gens du diocèse de Steubenville», dit Monforton. « Cela a été pour moi un grand plaisir et une profonde joie de servir les fidèles de ce diocèse. … (Ils) resteront toujours dans mes prières et occuperont une place spéciale dans mon cœur.

Le site Web du diocèse de Steubenville répertorie 31 prêtres actifs actuellement en service dans les 13 comtés du diocèse, qui s’étendent de Carroll à Lawrence. Les estimations les plus récentes situent la population catholique du diocèse à moins de 40 000 personnes.

Bradley, qui a 77 ans et dont la demande de retraite en fonction de l’âge a été acceptée par le pape en mai, a exprimé sa gratitude au pape de lui avoir permis de continuer à servir l’église de Steubenville. Il a été évêque du diocèse de Kalamazoo pendant 14 ans et évêque auxiliaire du diocèse de Pittsburgh pendant cinq ans auparavant.

Bradley a déclaré que pendant son ministère à la retraite, il s’était demandé s’il pouvait faire davantage pour servir. Dans une démonstration de la façon dont Dieu répond aux prières de manière inattendue, Bradley a déclaré qu’il avait reçu la semaine dernière un appel du nonce apostolique du Vatican aux États-Unis, le cardinal élu Christophe Pierre, avec la nouvelle de la nomination du pape.

Le titre d’administrateur apostolique est peut-être nouveau pour certains, a déclaré Bradley. Un administrateur apostolique, tel que défini par le Vatican, remplit temporairement un siège épiscopal vacant et possède les pouvoirs et obligations de l’évêque jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit nommé.

En réfléchissant à la lecture des Écritures de mercredi, Luc 9 : 1-6 sur l’appel des 12 apôtres, Bradley a déclaré qu’il assumerait son nouveau rôle de successeur des apôtres et de berger du diocèse de Steubenville.

Bradley a déclaré que son mandat d’administrateur apostolique sera défini par l’écoute des préoccupations des résidents du diocèse. Dans une déclaration antérieure, Bradley a déclaré : « Pour réussir, il est essentiel pour moi d’être à l’écoute (des membres du diocèse) attentivement. … J’ai l’intention de consulter largement le clergé, les dirigeants religieux et laïcs pour connaître vos préoccupations.

Bradley a déclaré qu’il n’avait actuellement aucun objectif ni aucune préoccupation concernant le diocèse. Cependant, il a dit qu’il espère apprendre des autres, en rendant visite à tous les prêtres du diocèse et éventuellement en effectuant des visites paroissiales à « Écoutez les préoccupations des gens et travaillez pour trouver des solutions. »

Les deux évêques ont demandé des prières au milieu des changements, et Bradley a déclaré : « Nous avancerons renforcés par notre foi, nourris des sacrements – en particulier de la sainte eucharistie – et guidés par la parole vivifiante de Dieu et la bonne nouvelle de l’Évangile. »

Le diocèse de Steubenville, supervisé par l’archidiocèse métropolitain de Cincinnati, a été envisagé pour une fusion avec le diocèse de Columbus en octobre 2022. Les discussions ont été interrompues en novembre dernier après que le diocèse de Steubenville ait reçu d’importants commentaires négatifs de la part de prêtres et de laïcs.

Le diocèse a cependant annoncé en février qu’il avait entamé un audit financier externe dans le cadre de la détermination de sa viabilité financière.

Interrogé sur les implications que les nominations de jeudi pourraient avoir sur la fusion, Monforton a répondu : « Tout est encore sur la table. Il n’y a pas de réponse définitive, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il est impératif d’avoir un nouveau regard sur Mgr Bradley. Monforton a ajouté que la décision finale en matière de fusion appartient au pape.

Bradley a déclaré que le calendrier pour trouver un évêque permanent pour le diocèse est incertain et que le diocèse ne peut que continuer à s’efforcer d’être dynamique en attendant. Il ajouta, « C’est la réponse (à la fusion) qui déterminera en fin de compte de quoi il s’agit. »

Originaire de McKeesport, dans la banlieue de Pittsburgh, Bradley a déclaré qu’il était heureux d’être plus près de chez lui et de voir les fans des Steelers à Steubenville. Les qualités qui l’aideront à remplir son nouveau rôle comprennent des capacités d’écoute, « l’amour du ministère pastoral » et le ministère sacramentel, a déclaré Bradley.

Interrogé sur le fait que le pape n’ait pas fourni de raison pour les nominations, Bradley a répondu : « Chaque nomination est toujours faite, espérons-le, pour le bien de l’église locale impliquée. »

Monforton a ajouté, « J’ai 29 ans (de prêtrise) et je n’ai jamais demandé de mission. J’ai laissé le Saint-Esprit courir avec le ballon. … Je pense que si j’avais essayé de le contrôler moi-même, ce serait un accident de train, donc je suis très reconnaissant envers Dieu.

Monforton a plaisanté plus tard en disant que sa mère avait toujours prié pour qu’il rentre chez lui, donc cela pourrait être une réponse à ses prières.

Le diocèse a été formé le 21 octobre 1944. Son premier évêque, John King Mussio, a été installé le 23 mai 1945. Monforton était le cinquième évêque du diocèse, après avoir remplacé R. Daniel Conlon.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception