L’évêque de Paphos élu nouveau chef de l’Église de Chypre

NICOSIE, Chypre (AP) – L’Église orthodoxe de Chypre a élu samedi l’évêque de Paphos Georgios comme son nouveau chef après le décès le mois dernier de l’archevêque Chrysostomos II.

L’ecclésiastique de 73 ans a reçu neuf voix du Saint-Synode de 16 membres, l’organe décisionnel le plus élevé de l’église, contre quatre pour le finaliste de Limassol, l’évêque Athanasios. Il y avait aussi un bulletin blanc.

La décision du Saint-Synode fait suite à un vote laïc le 18 décembre parmi tous les chrétiens orthodoxes de la nation insulaire de la Méditerranée orientale dans lequel Athanasios est arrivé en tête du scrutin, suivi de Georgios et de l’évêque Tamasos Isaias.

Selon la constitution de l’Église, un vote laïc est organisé pour sélectionner les trois premiers évêques, puis le Saint-Synode organise son propre scrutin secret pour élire le nouvel archevêque.

Georgios avait été désigné comme le favori pour remporter l’approbation du synode malgré la victoire du vote laïc d’Athanasios en raison de ce que de nombreux reportages médiatiques suggéraient comme étant le réseau d’allégeances et de dynamiques au sein du synode.

Dans des remarques avant le vote du synode, Athanasios a déclaré que la volonté du peuple devait être respectée, mais qu’il accepterait tout résultat “avec paix et amour”, exhortant les partisans à faire preuve de “respect”.

Des cris de “vraiment dignes” des partisans rassemblés ont salué l’annonce de l’élection de Georgios à l’intérieur de la cathédrale Saint-Jean du XVIe siècle sur le terrain de l’archevêché de la capitale Nicosie.

“Je remercie tout d’abord Dieu qui a permis l’élection d’aujourd’hui, les membres du synode qui m’ont choisi par leur vote et les personnes qui m’ont choisi pour faire partie de la tripartite”, a déclaré Georgios après son élection. “J’essaierai de ne pas paraître inférieur à mes prédécesseurs.”

Parmi les premiers à féliciter Georgios, le président chypriote Nicos Anastasiades a posté sur Twitter que le nouvel archevêque poursuivrait le “grand travail spirituel de l’Église de Chypre au profit de son troupeau”.

Georgios est considéré comme une main ferme pour avoir occupé le poste de secrétaire du synode, faisant écho aux positions de son prédécesseur concernant la division ethnique de l’île ainsi qu’au soutien de l’Église à l’indépendance de l’Église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis du patriarche de Moscou, conformément à la position du Patriarcat œcuménique d’Istanbul.

Georgios a étudié la chimie et la théologie en Grèce et plus tard au Royaume-Uni avant de monter dans les rangs de l’église pour être élu évêque de Paphos en 2006.

Selon sa biographie, il a remporté une décision de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Turquie pour violation de ses droits humains après son arrestation et ses mauvais traitements par les autorités turques lors d’une manifestation en 1989 contre la division de l’île.

