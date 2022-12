L’évêque de Paphos élu nouveau chef de l’Église de Chypre

L’ecclésiastique de 73 ans a reçu neuf voix du Saint-Synode de 16 membres, l’organe décisionnel le plus élevé de l’église, contre quatre pour le finaliste de Limassol, l’évêque Athanasios. Il y avait aussi un bulletin blanc.

La décision du Saint-Synode fait suite à un vote laïc le 18 décembre parmi tous les chrétiens orthodoxes de la nation insulaire de la Méditerranée orientale dans lequel Athanasios est arrivé en tête du scrutin, suivi de Georgios et de l’évêque Tamasos Isaias.

Georgios avait été désigné comme le favori pour remporter l’approbation du synode malgré la victoire du vote laïc d’Athanasios en raison de ce que de nombreux reportages médiatiques suggéraient comme étant le réseau d’allégeances et de dynamiques au sein du synode.

Dans des remarques avant le vote du synode, Athanasios a déclaré que la volonté du peuple devait être respectée, mais qu’il accepterait tout résultat “avec paix et amour”, exhortant les partisans à faire preuve de “respect”.

“Je remercie tout d’abord Dieu qui a permis l’élection d’aujourd’hui, les membres du synode qui m’ont choisi par leur vote et les personnes qui m’ont choisi pour faire partie de la tripartite”, a déclaré Georgios après son élection. “J’essaierai de ne pas paraître inférieur à mes prédécesseurs.”

Georgios a étudié la chimie et la théologie en Grèce et plus tard au Royaume-Uni avant de monter dans les rangs de l’église pour être élu évêque de Paphos en 2006.