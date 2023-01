L’évêque de Joliet se joint au deuil du pape Benoît – Shaw Local

L’évêque du diocèse de Joliet a publié samedi une déclaration sur la mort du pape émérite Benoît XVI, affirmant qu’il “a éclairé les catholiques du monde entier”.

Benoît, 95 ans, est décédé samedi au Vatican où il résidait depuis sa démission de la papauté en 2013 après avoir dirigé l’Église catholique romaine pendant huit ans.

“Je prie pour l’âme du pape Benoît XVI, qui a rejoint aujourd’hui notre Seigneur dans la vie éternelle”, a déclaré l’évêque du diocèse de Joliet, Ronald A. Hicks, dans sa déclaration. « Il a servi Dieu en tant que prêtre, archevêque, cardinal et pape, et a éclairé les catholiques du monde entier avec ses écrits théologiques réfléchis. Qu’il repose en paix.”

Le pape Benoît XVI salue les gens après une messe de 2008 à Washington, DC, sur cette photo d’archive.

Benoît a été le premier pontife à démissionner de son poste en 600 ans.

Le pape François, qui a succédé à Benoît XVI, célébrera jeudi ses funérailles sur la place Saint-Pierre. François avait demandé des prières pour le pape à la retraite plus tôt cette semaine, annonçant que la santé de Benoît se détériorait.

Selon le communiqué du Vatican sur la mort de Benoît, il avait reçu mercredi le sacrement de l’onction des malades après sa messe quotidienne.

Le pape François salue la foule depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre au Vatican le 13 mars 2013 après avoir été élu successeur du pape Benoît XVI. (AP Photo/Gregorio Borgia) (Gregorio Borgia)

D’autres évêques de l’Illinois ont également publié des déclarations après l’annonce de la mort de Benoît XVI samedi.

L’évêque Thomas John Paprocki du diocèse de Springfield a décrit Benoît comme “un exemple authentique de fidélité à Dieu et au catholicisme”.

Paprocki a déclaré qu’il avait été nommé évêque par Benoît et qu’il l’avait rencontré à plusieurs reprises.

“Je me souviendrai à jamais de sa gentillesse et de sa compassion”, a déclaré Paprocki. “Son génie théologique et sa capacité à communiquer notre théologie riche et souvent difficile aux gens d’une manière claire et compréhensible étaient des plus impressionnants. L’Église catholique a perdu un homme incroyable et humble, mais son héritage laisse une impression durable sur les fidèles et sur notre Église.

