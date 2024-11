L’évêque de Fall River déclare que le « père Jay » Mello a admis une « faute grave »

Alors que nous démarrons une nouvelle semaine, revenons sur la semaine qui s’est écoulée.

Les actualités les plus marquantes de la semaine dernière comprenaient :

Le Narrows Centre for the Arts organise un autre type de spectacle rock : découvrez ces étonnantes mosaïques.

Les électeurs de Swansea ont approuvé le projet de 16 millions de dollars visant à préserver l’annexe historique de l’hôtel de ville.

Things To Do a examiné les événements à venir, notamment un événement d’adoption de chiens à Sakonnet Vineyard.

As-tu pensé à remonter le temps et remettre les horloges en arrière?

Fall River Eats a souligné une mention spéciale pour un restaurant local : M. Chen a reçu la reconnaissance de Phantom Gourmet.

Un livre récemment publié par Tagus Press de l’UMass Dartmouth ouvre une fenêtre sur comment la vie des immigrants portugais et des Américains d’origine portugaise a été façonnée par l’économie des usines textiles.

D’autres appartements pourraient être installés dans le quartier Flint de Fall River. Le bâtiment historique Greany construit en 1891 – s’étendant sur les 1270-1288 Pleasant St. – et les 1616-1622 Pleasant St., construits en 1922, se dirigera vers le prochain tour en tant que propriétés candidates demandant un financement en vertu de la Community Preservation Act.

Le phare de Borden Flats – le phare vieux de 143 ans situé dans la rivière Taunton sur la baie de Mount Hope, entre Fall River et Somerset – est sur le marché.

Ce sont les histoires les plus lues de la semaine sur HeraldNews.com :

Évêque de Fall River : le « père Jay » Mello a admis une « faute grave » lors de l’enquête

L’évêque Edgar da Cunha a déclaré jeudi que le révérend Jay Mello « avait récemment admis une faute grave » alors qu’il était en congé et faisait l’objet d’une enquête.

Da Cunha a révélé l’information dans une lettre datée du 31 octobre remise aux paroissiens et remise à Le Herald Nouvelles.

Mello a été mis en congé administratif en juin après que le diocèse a ouvert une enquête sur des allégations d’inconduite sexuelle avec un adulte. Il a d’abord nié ces allégations.

Le révérend Jay Mello, aumônier du service de police de Fall River, donne la bénédiction lors de l’inauguration des agents municipaux de Fall River, le mardi 3 janvier 2024, à l’école secondaire BMC Durfee de Fall River.

L’enquête se poursuit. C’est ce que nous savons au moment d’écrire ces lignes.

Évêque de Fall River : Le « père Jay » Mello a admis une « faute grave » dans le cadre de l’enquête

Un homme accusé du meurtre de la famille Arruda dans un accident de voiture à Noël dans le Somerset a proposé un accord de plaidoyer

Adam Gauthier de Manhattan, anciennement de Somerset, accusé d’avoir tué une famille de trois personnes lors d’un accident de voiture sur le Veterans Memorial Bridge la nuit de Noël, envisage peut-être un accord de plaidoyer.

Gauthier fait face à trois chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable sous influence et à deux chefs de voies de fait et de coups et blessures avec une arme dangereuse, tous des crimes. Il est accusé d’avoir conduit un SUV Range Rover ivre dans le mauvais sens sur le Veterans Memorial la nuit de Noël 2023 et d’avoir percuté un véhicule transportant trois membres d’une famille Seekonk.

Adam Gauthier, de New York, comparaît devant la Cour supérieure du comté de Bristol le 28 octobre 2024.

Il a comparu devant la Cour supérieure du comté de Bristol la semaine dernière ; c’est ce que nous savons au moment d’écrire ces lignes.

Actualités judiciaires : Un homme accusé du meurtre de la famille Arruda dans un accident de voiture à Noël dans le Somerset a proposé un accord de plaidoyer

UMass Dartmouth sera gratuit pour les étudiants à faible revenu

L’Université du Massachusetts à Dartmouth se joint à la tendance consistant à proposer des diplômes universitaires sans dette.

À partir du semestre d’automne 2025, l’UMass Dartmouth Deal offrira des cours gratuits aux étudiants de premier cycle de l’État dont le revenu annuel du ménage est de 75 000 $ ou moins.

Découvrez le programme, ici.

Collège sans dette : UMass Dartmouth sera gratuit pour les étudiants à faible revenu. Comment obtenir un diplôme gratuit de 4 ans

Les visiteurs parcourent Interlachen et les ruines de la glacière de Fall River : découvrez l’intérieur de cette zone protégée

Le service des égouts et des eaux de Fall River a récemment ouvert aux visiteurs les ruines d’Interlachen et de la glacière, généralement interdites.

Les visites étant rares, des centaines de visiteurs ont envahi le site samedi dernier pour avoir un aperçu de ce qui reste d’Interlachen, un manoir ayant appartenu à Spencer Borden et abandonné dans les années 1930.

Une photo d’Interlachen, le manoir démoli de Spencer Borden, se trouve près des marches du manoir, vue lors d’une visite à Fall River le samedi 26 octobre 2024.

Ne vous inquiétez pas si vous l’avez manqué : explorez-le ici avec Dan Medeiros, producteur numérique principal du Herald News.

Voir à l’intérieur d’une zone protégée : Les visiteurs parcourent Interlachen et les ruines de la glacière de Fall River

Photos Herald News de la semaine autour de Fall River, Somerset et Swansea

Colin Furze, photographe et éditeur photo du Herald News, porte un regard sur la communauté locale.

Jackson et Logan Andrade cueillent des citrouilles au potager d’Almeida à Swansea le vendredi 25 octobre 2024.

Voici ses choix pour les dernières photos Herald News de la semaine.

Objectif sur la communauté : Photos Herald News de la semaine autour de Fall River, Somerset et Swansea

Cet article a été initialement publié sur The Herald News : À la une : Bishop dit que Mello a admis une « faute grave »