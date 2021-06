Le’Veon Bell désolé d’avoir parlé d’Andy Reid des chefs sur les réseaux sociaux

Le porteur de ballon autonome Le’Veon Bell dit qu’il ne regrette pas d’avoir dit qu’il ne jouerait plus pour l’entraîneur-chef des Kansas City Chiefs Andy Reid, mais souhaite juste qu’il n’ait pas exprimé publiquement ses sentiments au sujet de sa saison avec l’équipe.

Bell, trois fois Pro Bowler, a répondu à un utilisateur sur Instagram en disant qu’il « ne jouerait plus jamais pour Andy Reid » et qu’il prendrait sa retraite en premier.

« Je dois admettre que c’est quelque chose que j’aurais pu et que j’aurais dû garder pour moi et je m’excuse pour ça et ça seulement… mais je ne regrette pas ce que j’ai dit, parce que c’est ce que je ressens… » a tweeté Bell le dimanche.

« J’ai dit ce que j’ai dit et je ne regrette pas du tout ce que j’ai dit… pour ceux qui ont un PROBLÈME PERSONNEL avec moi à cause de ce que J’AI DIT, c’est bien… vous avez votre droit ! MON DROIT pour ce que je ressens à propos de MON problème PERSONNEL avec un mec à cause de ce qu’IL m’a dit », ajoute Bell.

Bell, 29 ans, a disputé neuf matchs en 2020 et a couru 254 verges et marqué deux touchés après avoir été libéré par les Jets de New York, où il a passé moins de deux saisons.