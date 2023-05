Le’Veon Bell a déclaré avoir fumé du cannabis avant certains matchs de la NFL

PITTSBURGH –

L’ancien porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh et des Jets de New York, Le’Veon Bell, a déclaré qu’il avait fumé de la marijuana avant de jouer à des matchs de la NFL au cours de sa carrière.

« C’est ce que j’ai fait », a déclaré Bell au podcast « Steel Here » de Barstool Sports, publié vendredi. « Quand je jouais au football, je fumais, mon frère. Même avant les matchs, je fumais et j’allais là-bas et courais pour 150 (yards), deux (touchdowns). »

Jersey Jerry, qui co-anime le podcast avec Kevin Adams, a alors demandé : « Dans la NFL ? »

« Ouais », a déclaré Bell, 31 ans, qui n’a pas joué dans la ligue depuis la saison 2021.

Bell a été suspendu deux fois pour avoir enfreint la politique de la NFL en matière de toxicomanie alors qu’il jouait pour les Steelers. Il a commencé sa carrière professionnelle à Pittsburgh en 2013 et est devenu l’un des joueurs les plus dynamiques et productifs de la ligue. Bell a été sélectionné une fois All-Pro et trois fois au Pro Bowl en tant que double menace hors du champ arrière des Steelers.

Il a raté la saison 2018 en raison d’un différend contractuel après avoir refusé de signer l’étiquette de franchise utilisée par Pittsburgh pour une deuxième année consécutive. Bell a déclaré au podcast que les Steelers ne voulaient garantir que sa première année d’une extension potentielle, mais qu’il voulait plus que cela.

« Ouais, c’était un peu mesquin, le petit truc de garantie », a déclaré Bell. « Je me dis, putain, est-ce que j’aurais pu vraiment le manger ? Ouais, j’aurais probablement pu. J’aurais probablement pu vraiment le manger. »

Bell a signé un contrat de quatre ans de 52,5 millions de dollars américains, dont 35 millions de dollars américains garantis, avec les Jets de New York à l’intersaison suivante.

Mais son mandat avec les Jets a été décevant, durant moins de deux ans avant sa libération au milieu de la saison 2020. Le porteur de ballon a fustigé l’entraîneur de New York de l’époque, Adam Gase, sur le podcast, affirmant qu’il était un appelant de jeu « terrible ».

« Bro, nous arrivons à New York, et c’est là que vous découvrez instantanément que les entraîneurs en chef font une énorme différence », a déclaré Bell. « Dès que j’arrive à New York, je le découvre comme la première semaine. »

Bell a déclaré que le quart-arrière de l’époque, Sam Darnold, avait du mal à connaître les protections de la ligne offensive « parce qu’il est tellement confus à propos de notre attaque parce que l’entraîneur le confond ».

Les Jets sont allés 7-9 lors de la première saison de Gase en 2019, puis 2-14 la saison suivante, ce qui a conduit au licenciement de l’entraîneur.

« Bro, l’équipe n’était pas si géniale, ne vous méprenez pas », a déclaré Bell. « Mais j’ai l’impression que si l’entraîneur (Steelers) (Mike) Tomlin entraînait cette équipe, nous gagnerions neuf matchs, au moins. »

Bell a eu de courts séjours avec Kansas City en 2020, et Baltimore et Tampa Bay en 2021 après avoir quitté les Jets. Il a couru pour 6 554 verges et 42 touchés au cours de sa carrière, en plus d’avoir capté 399 passes pour 3 289 verges et neuf scores.

Bien qu’il n’ait pas joué la saison dernière et qu’il se soit lancé dans une carrière de boxeur professionnel, Bell a déclaré qu’il n’avait pas encore officiellement pris sa retraite du football. Il a dit au podcast qu’il aimerait prendre sa retraite avec les Steelers, mais qu’il veut avoir une chance d’obtenir quelques courses pendant la pré-saison « pour que je puisse vous montrer à tous » qu’il peut toujours jouer.