L’événement Thrive on Main de Sheffield aura lieu le 13 mai – Shaw Local

Les entrepreneurs locaux se réuniront de 10 h à 16 h le samedi 13 mai à Sheffield pour le 5e marché annuel inspiré d’etsy, Thrive on Main. L’événement comprend des vendeurs, des camions de boutique, des fleurs fraîches, de la nourriture locale et de la décoration intérieure.

La liste actuelle des fournisseurs et des entreprises participant à l’événement comprend : Little Moo Boutique, Galassi Farms, Frosted Farmgirl, Cows Coffee, Wildbloom Boutique, Crafter’s Mill, Gramma Nana’s, The Dog House, Runaway Rack, No Roots Boots, Wild Moon Boho, Seventh Street Boutique, Cottage Hearth Bakery, T-Kaye Creatives, Midwest Mercantile, Winter Works, Tiny Tots, Mill Road Farms, Landy Lou, Studio Seventeen, Brands on a Budget, Grace & Mae Designs, Wavy Jeans Bows, Josie Marie, Small Town Girls Boutique, Entwined, Liv Thai, L&M Sweets, Mimi’s Bows, Barrel of Wine Designs, Copilot Clothing, Wooden Element, Rural Stems, Buttercupp Candles, Thunder & Stone, By the Grace of Bows, Edge of Woods, Sheffield Lion’s Club, Optimal Health, Cafe 129, Royal Supermart, Krazy Kernel, Polka Dotted Dresser, Nest, The Parlour Coffee & Cream Co., Bellucios, Custom Wash, The Store, Blue Anchor Boutique et Reds Bar & Grill.

Plus d’informations peuvent être trouvées en ligne sur Prospérer sur la page Facebook de Main.