Pokemon Go lance un nouvel événement Pokemon de type acier plus tard cette semaine. L’événement “Test Your Mettle” commence le 16 septembre et introduit une poignée de nouveaux types d’acier dans le jeu mobile, notamment Mega Aggron et Togedemaru. En plus de cela, deux nouveaux Ultra Beasts envahiront les raids, et il y aura de nouvelles tâches de recherche à accomplir et d’autres bonus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Test Your Mettle.

Horaires de l’événement Test Your Mettle

L’événement Test Your Mettle débute à 10 h, heure locale, le 16 septembre et se poursuit jusqu’à 20 h, heure locale, le 21 septembre.

Nouvelles bêtes ultra

Deux nouveaux Ultra Beasts font leurs débuts dans Pokemon Go lors de l’événement Test Your Mettle. Cependant, celui que vous rencontrerez dépendra de l’endroit où vous vivez.

Dans l’hémisphère nord, l’Ultra Beast Kartana de type herbe/acier apparaîtra dans des raids cinq étoiles pendant l’événement. Dans l’hémisphère sud, cependant, le type acier / volant Celesteela apparaîtra à la place.

Pokémon en vedette

En plus des Ultra Beasts, deux nouveaux Pokémon de type acier arriveront pendant l’événement. Le premier est le roly-poly Togedemaru, qui apparaîtra dans les raids sauvages et une étoile. En plus de cela, Mega Aggron fera ses débuts dans les méga raids. Battez-le pour gagner de l’énergie pour Mega Evolve votre propre Aggron.

Voici tous les autres Pokémon que vous pourrez rencontrer lors de l’événement :

Frai sauvage

magnémite

Pinéco

Passe-nez

Arron

Beldum

Prinplup

Bronzeur

Drilbur

Ferrossé

Togedemaru

Stunfisk galarien

Raids une étoile

Faucille

Beldum

Bouclier

Klink

Togedemaru

Raids trois étoiles

Magnéton

Airmure

Mawilé

Lairon

Raids cinq étoiles

Kartana (hémisphère nord)

Celesteela (hémisphère sud)

Méga raids

Bonus d’événement

Tout au long de l’événement, vous gagnerez plus de bonbons en attrapant des Pokémon, et vous aurez une meilleure chance d’obtenir Candy XL en attrapant un monstre avec un lancer Nice, Great ou Excellent.

En plus de cela, le jeu proposera de nouvelles tâches de recherche chronométrée. Terminez-les et vous gagnerez diverses récompenses, notamment Aggron Mega Energy et des rencontres avec Togedemaru et Aron (la forme de base d’Aggron).

En attendant, Déoxys apparaît dans des raids cinq étoiles jusqu’au 13 septembre, tandis que la journée communautaire de ce mois-ci a lieu le 18 septembre. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans Pokemon Go au cours des prochaines semaines dans notre Bilan des événements de septembre.

