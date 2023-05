L’événement TBM de 2 jours s’apprête à organiser un autre spectacle au Pérou – Shaw Local

La réunion annuelle TBM Avenger et Hommage aux anciens combattants, qui a été qualifiée par le conseil municipal du Pérou d ‘«événement phare» de la ville, devrait revenir à l’aéroport régional de l’Illinois Valley ce week-end.

Encore une fois un festival de deux jours, vendredi mettra en vedette Magic by Moonlight Night Show de Matt Younkin dans le Twin Beech 18 et le TBM Night Time Flame Show, entre autres activités. La simulation du mur de feu devrait également revenir, ainsi que d’autres simulations de bombes de la Seconde Guerre mondiale.

Le samedi mettra en vedette ceux qui ont participé au défilé Hommage aux anciens combattants et au vol de l’homme disparu avec le drapeau des anciens combattants, ainsi qu’au spectacle aérien.

Le soleil commence à se coucher derrière les avions TBM Avenger lors de l’événement 2022 au Pérou. (Scott Anderson)

Les activités commencent à 11 h le vendredi et à 9 h le samedi. Les horaires des spectacles aériens sont de 13 h à 16 h et de 19 h 30 à 21 h 30 le vendredi et de 13 h à 16 h le samedi. Vendredi comprendra une performance en direct de She’s a Maybe et aura également un café en plein air.

L’événement est parrainé par la ville du Pérou et l’entrée est gratuite.

L’escadron de TBM Avengers est le plus grand rassemblement aux États-Unis, selon les organisateurs de l’événement. Organisateurs d’événements

Un participant régulier à l’événement, le bombardier B-17, connu sous le nom de Yankee Lady, ne sera cependant pas présent ce week-end en raison de travaux de maintenance.

De plus, la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de La Salle co-organisera avec la ville l’Expo des anciens combattants 2023 à l’aéroport de 11 h à 15 h le jeudi 18 mai. Les anciens combattants et les familles pourront obtenir des informations sur les ressources lors de l’événement.

L’événement au 4251 Ed Urban Dr. est organisé avec l’aide de centaines de bénévoles. Pour faire du bénévolat, rendez-vous au kiosque des bénévoles lors de l’événement.