L’événement Tampa Pride annulé en raison des dernières lois anti-LGBT + de Ron DeSantis

Un événement de fierté de signature à Tampa a été annulé à la suite de la dernière législation anti-LGBTQ + promulguée par le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Les organisateurs ont confirmé jeudi (18 mai) que la Tampa Pride on the River de cette année n’aura pas lieu en raison du climat politique agité dans le Sunshine State.

L’annonce est intervenue un jour après que le gouverneur DeSantis a signé plusieurs projets de loi interdisant les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, limitant l’utilisation des pronoms dans les écoles et obligeant les individus à utiliser les toilettes correspondant à leur sexe biologique – une extension du projet de loi « Don’t Say Gay » promulgué en loi l’année dernière.

La présidente de Tampa Pride, Carrie West, a déclaré à la filiale de NBC WFLA l’événement, qui a lieu tous les mois de septembre le long de la promenade, a dû être annulé par crainte que ses «brunchs drag» ne soient en violation des nouvelles lois.

« Vraiment, je suis désolée », a déclaré Mme West dans une interview avec la station. « Je suis désolé que cela se soit produit, mais vous allez être la génération qui fera le changement. »

La législation la plus récente n’interdit pas explicitement les spectacles de dragsters, mais a été avancée au milieu du choix de M. DeSantis de porter plainte contre un hôtel de Miami pour avoir organisé un « Drag Queen Christmas » qui, selon lui, avait des enfants.

Le projet de loi interdit également aux organisateurs d’inviter des enfants à des « spectacles pour adultes », sans préciser ce que la législation considère comme tels.

Tampa Pride on the River attire généralement plus de 20 000 personnes, selon WTSP. Parce qu’il n’y a pas d’escrime à l’événement, il n’y a aucun moyen d’empêcher quiconque de le voir.

Les entreprises reconnues coupables d’avoir enfreint la loi pourraient voir leur licence révoquée.

« Très triste », a déclaré Mme West à la WFLA. « Parce que c’était un événement très amusant. Les gens en ont déjà parlé, ils ont prévu de venir à Tampa, de voler jusqu’à Tampa, de conduire jusqu’à Tampa.

M. DeSantis a choisi une école chrétienne à Tampa comme cadre pour signer la série de lois. Plusieurs rassemblements LGBTQ + ont eu lieu au Capitole après que la Chambre a approuvé l’expansion du projet de loi avant la session qui s’est terminée il y a deux semaines, selon le Presse associée.

« C’est un peu triste que nous ayons même certaines de ces discussions », a déclaré M. DeSantis à la foule lors de la cérémonie du mercredi 17 mai.

«Nous n’avons jamais fait cela à travers toute l’histoire humaine jusqu’à, quoi, il y a deux semaines? Maintenant c’est quelque chose ? Ils font déclarer des pronoms à des élèves de CE1 ? Nous ne faisons pas le pronom Olympics en Floride.

Selon les rapports de Le journal de Wall StreetM. DeSantis devrait lancer sa candidature à la présidentielle lundi 22 mai.