L’événement Surface de Microsoft : à quoi s’attendre

C’est la saison des vitrines technologiques avant les vacances, et Microsoft n’en a pas fini avec les ordinateurs portables et les tablettes. L’événement de Microsoft ce jeudi sera probablement un Surface-palooza, du moins sur la base des fuites qui nous ont été transmises au compte-goutte dans les semaines précédant le lancement officiel.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

Depuis que la société a annoncé 21 septembre « événement spécial » Microsoft aura lieu à New York, des internautes passionnés de technologie ont émis l’hypothèse que tout cela concernait le matériel Surface de l’entreprise, y compris la question de savoir si nous verrions le Surface Go 4, le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Laptop Go 3. La rumeur laisse entendre que les trois appareils pourraient faire leur apparition jeudi.

Il y a aussi un peu de drame d’entreprise avant la grande annonce. Lundi, la direction de Microsoft a annoncé que Panos Panay, le responsable des produits derrière la marque d’ordinateurs portables Surface, quittait l’entreprise après avoir contribué au lancement de la marque d’ordinateurs portables de l’entreprise il y a près de 10 ans. Il a passé un peu moins de 20 ans au sein de la société de Redmond elle-même, et il a été remplacé à la tête des activités Windows et Surface par Yusuf Mehdi, qui dirigeait auparavant le groupe Windows et appareils de la société. Selon BloombergPanay se rendra chez Amazon pour diriger sa division appareils.

C’est un moment étrange pour le leader de l’entreprise en matière d’ordinateurs portables Surface d’annoncer son départ, quelques jours seulement avant que Microsoft ne dévoile sa prochaine gamme de produits. L’année dernière, la société a révélé via un événement plus petit, uniquement en ligne qu’il avait trois nouveaux appareils Surface à vendre, y compris l’énorme PC Surface Studio 2+ à 4 300 $. Pourtant, sur la base de simples rumeurs, ces produits pour ordinateurs portables encore annoncés ne mettront pas vraiment le feu au monde.

Des fuites montrent que les ordinateurs portables Surface ont reçu quelques mises à niveau matérielles

Nous n’avons pas vu beaucoup de nouvelles sur une nouvelle Surface Pro après la Pro 9 de l’année dernière, mais il est encore possible que la tablette Pro 10 fasse son apparition. D’après les photos et les informations provenant des données des détaillants européens présentées par WinFuture.dele géant de la technologie réserve quelques mises à jour techniques pour ses Surface Laptop Studio 2 et Surface Laptop Go 3. Selon la fuite, l’ordinateur portable économique de nouvelle génération arborera une puce Intel Core i5-1235U qui fonctionne jusqu’à 4,4 Ghz. .

Bien que le nouvel ordinateur portable ne fasse pas vraiment de différence par rapport à la version de l’année dernière. Le Surface ordinateur portable Go 2 était un ordinateur portable d’un bon rapport qualité-prix pour son prix de base de 599 $, même s’il lui manquait certaines fonctionnalités couramment demandées comme un clavier rétroéclairé, un écran de qualité moyenne et plus de 4 Go de RAM. Selon des fuites, le nouvel ordinateur portable est livré avec le même écran tactile PixelSense de 12,45 pouces que le modèle de l’année dernière. L’appareil dispose désormais de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, il y a donc quelques petites mises à niveau sous le capot.

Tout cela concorde avec les fuites de Windows Centralqui a rapporté, sur la base de sources anonymes, que le Go 3 démarrerait à un prix plus élevé que le modèle de l’année dernière, à environ 749 $, par rapport au prix de départ de 599 $ du Go 2, mais avec des spécifications moins bonnes.

Le 14 pouces Studio pour ordinateurs portables Surface était une machine 2-en-1 solide, bien qu’un peu chère, en 2021, mais elle n’a pas reçu de mise à jour depuis. Selon les données du détaillant, le Surface Laptop Studio 2 convertible démarrera à un prix de base plus élevé que l’édition 2021, même avec la puce graphique Intel Iris Xe intégrée. Les versions plus chères sont livrées avec une puce « Raptor Lake » de la série H. La version la moins chère utiliserait un Intel i7-13700H, ce qui constituerait une avancée par rapport au i7-11370H. Il existe également une version livrée avec un GPU Nvidia Geforce RTX 4050, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Il existe une version encore meilleure de 1 To qui contient un RTX 4060 et le plus grand GPU i7-13800H, mais sinon, vous envisagez le même type d’ordinateur portable avec des capacités de traitement graphique potentiellement meilleures. C’est la même taille d’écran et la même résolution avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, bien que le seul petit avantage semble être un nouvel emplacement microSD.

En ce qui concerne la tablette Surface Go 4 de la société, il reste beaucoup moins à faire, sauf pour confirmer qu’elle sera présente. selon Zac Bowden de Windows Central. Les premières rumeurs affirmaient que la tablette bénéficierait d’une mise à niveau importante vers un Qualcomm Snapdragon 7c basé sur ARM, mais nous pourrions recevoir une puce Intel N200. plutôt.

Et les logiciels ?

Il y a beaucoup moins de détails sur les extensions logicielles potentielles lors de ce prochain événement en direct, mais l’accent serait mis sur le Copilote IA pour Windows 11. L’entreprise je viens de supprimer Cortanaet il pourrait donc chercher à améliorer le remplacement de son assistant virtuel par l’intégration d’applications tierces.

Il n’y aura probablement aucune mention de Windows 12, selon les rumeurs disons que c’est toujours prévu pour 2024.