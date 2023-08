L’événement spécial iPhone 15 adoptera le même format préenregistré que les lancements de produits précédents

Le prochain événement spécial iPhone 15 d’Apple adoptera probablement le même format préenregistré que les lancements de produits précédents, impliquant une composante en personne pour les membres des médias à Apple Park, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

« Ce n’est pas qu’il y avait le moindre doute, mais l’événement du 12 septembre est en cours de préparation en tant que lancement en personne », dit Gurman. « Donc, vidéo enregistrée + personnes qui regardent sur le campus Apple + pratique par la suite. »

La perspicacité de Gurman suit après qu’il a été rapporté la semaine dernière que les opérateurs de téléphonie mobile ont demandé aux employés de ne pas prendre de jours de congé le 13 septembre en raison d’une annonce majeure sur les smartphonesce qui sera probablement le cas lorsqu’Apple dévoilera sa gamme d’iPhone de nouvelle génération.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 à l’automne, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces.