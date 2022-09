L’événement spécial “Far out” est désormais disponible pour être revu sur YouTube

L’événement spécial “Far out” d’Apple est désormais disponible pour être revu sur YouTube.

L’événement spécial a vu Apple annoncer l’Apple Watch Series 8, la nouvelle Apple Watch SE, la toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste, les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, et l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, comme ainsi que la confirmation de la date de sortie pour iOS 16 et watchOS 9.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.