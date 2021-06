L’événement Seattle Pride critiqué pour avoir facturé aux Blancs des « frais de réparation » de 50 $ alors que la ville ignore les plaintes de « racisme inversé »

Les ORGANISATEURS d’un événement de fierté ont été accusés de « racisme à l’envers » après avoir facturé aux Blancs des « frais de réparation » pouvant aller jusqu’à 50 $ pour y assister.

Les responsables de la Commission des droits de l’homme de Seattle ont rejeté les allégations relatives à l’événement Take B(l)ack Pride qui doit avoir lieu samedi.

Philip Lipson et Charlette LeFevre ont qualifié la politique d’admission de « discrimination à rebours » Crédit : Facebook

L’événement Take B(l)ack Pride est différent de l’événement Seattle Pride qui a généralement lieu chaque année Crédit : Getty

La Seattle Pride n’a pas eu lieu l’année dernière au milieu de la pandémie de Covid-19 Crédit : Getty

Philip Lipson et Charlette LeFevre, qui dirigent l’événement Capitol Hill Pride de la ville, ont qualifié la politique d’admission de « discrimination à rebours », rapporte Newsweek.

Ils ont appelé les autorités à enquêter sur Take B(l)ack Pride en tant que « violation possible de l’éthique et des élections ».

En réponse, ils ont déclaré que l’événement « ne viole en fait aucun de vos droits humains comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies ».

Les responsables ont ajouté : « Nous aimerions vous exhorter à examiner la dynamique sociale très réelle et les ramifications de ce problème.

Les personnes noires trans et queer sont parmi les plus marginalisées et persécutées au sein de la communauté LGBTIA2S+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes, asexuels bispirituels+).

« Ils sont souvent confrontés à la honte non seulement de la communauté cis-hétéronormative, mais également de la communauté queer en général. »

Dans un avertissement à Lipson et Le Fevre, ils ont déclaré: «Nous aimerions vous recommander, si possible, de vous renseigner sur les dommages que cela pourrait causer au BIPOC (noir, indigène, peuple de couleur) de Seattle dans votre quête d’un billet gratuit à un événement qui n’est pas expressément destiné à vous et à votre divertissement.

La lettre s’est conclue en souhaitant à Lipson et Le Fevre une « Happy Pride », rapporte Mail Online.

On ne sait pas si des lois locales, étatiques ou fédérales ont été enfreintes.

Prendre B(l)ack Pride est un événement différent de la fierté de Seattle. Ses festivités se déroulent pratiquement ce mois-ci au milieu de la pandémie de Covid-19 en cours.

Son site Web indique que les Blancs et leurs « complices » seront facturés entre 10 et 50 $ pour que l’événement reste gratuit pour la « communauté noire et brune trans et queer ».

Les célébrations en 2019 ont eu lieu dans un contexte de sentiment anti-policier Crédit : Getty

Les fêtards ont agité des drapeaux alors qu’ils participaient au défilé de la fierté de Seattle en 2019 Crédit : Getty

Les célébrations de la fierté de Seattle ont lieu virtuellement ce mois-ci Crédit : Getty

Des marcheurs photographiés brandissant un drapeau arc-en-ciel LGBT « Make America Gay Again » Crédit : Getty

L’événement a été organisé par les groupes Trans Women of Color Solidarity Network, Queer the Land et Alphabet Alliance of Color et aura lieu dans le parc Jimi Hendrix.

Ils ont déclaré : « Taking B(l)ack Pride consiste à élever les voix, les récits et les contributions des voix noires queer et trans.

« Il s’agit de centrer qui nous sommes et ce dont nous avons besoin pour nous sentir responsabilisés, joyeux et entendus. »

Capitol Hill Pride organisera également un événement les 26 et 27 juin au parc Cal Anderson.

Les flics de Seattle seront bannis de l’événement, rapporte My NorthWest.

Cela fait suite à la décision prise par la New York City Pride alors que les organisateurs ont interdit aux agents du NYPD de participer au défilé jusqu’en 2025.