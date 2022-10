L’événement Prime Early Access réduit les prix des écouteurs sans fil Skullcandy à 19 $

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La vente Prime Early Access d’Amazon a débuté hier, le 11 octobre, mais de nombreuses offres sont encore sur la table. Si vous voulez écouter votre musique préférée et rester connecté lors de vos déplacements, pensez à vous procurer une paire de véritables écouteurs sans fil de Skullcandy. Ne vous laissez pas tromper par les remises – les composants acoustiques à eux seuls offrent un son de qualité, mais chacun de ces écouteurs est également résistant à l’eau, ce qui signifie que vous pouvez les porter pendant vos déplacements, à la salle de sport et au-delà sans souci. Et maintenant vous pouvez chez Amazon. Gardez simplement à l’esprit que ces offres se termineront ce soir.

Comme la plupart des écouteurs décents, Skullcandy a des commandes poussoirs sur les écouteurs qui vous permettent de régler le volume ou la piste d’une simple pression sur un bouton. Et vous pouvez prendre des appels téléphoniques tout aussi facilement grâce au microphone intégré. Ces écouteurs sont également dotés d’un ajustement à isolation phonique, ce qui aide à réduire le bruit pendant les appels et maintient votre oreille confortable pendant un port prolongé. De plus, la technologie Bluetooth rend la connexion à votre smartphone, tablette ou PC transparente et facile. L’autonomie de la batterie varie selon le modèle que vous sélectionnez, mais chaque ensemble d’écouteurs est livré avec un étui de chargement. Découvrez les différentes options et achetez une paire pour moins cher.

Si vous recherchez le prix le plus bas, le est réduit de 25 %, ce qui porte le prix à 19 $. La bénéficiez d’une réduction encore plus importante, avec une réduction de prix de 40 %, ce qui signifie que vous ne paierez que 30 $. Ce sont ceux que j’ai, et la batterie dure environ cinq heures par charge.

Et si la durée de vie de la batterie est un facteur important pour vous, pensez certainement aux modèles Indy. Vous pouvez obtenir le , qui offre jusqu’à 9 heures d’écoute par charge, avec 23 heures supplémentaires dans le boîtier. À l’heure actuelle, une paire ne coûte que 50 $ – c’est une économie de 80 $. Et pour 10 $ de plus, le Le modèle fournit 31 heures supplémentaires avec le boîtier de charge.

Maintenant, si vous êtes un fan des écouteurs intra-auriculaires, Skullcandy a le , qui sont actuellement à 58 % de réduction, ce qui porte le prix à seulement 42 $. Et si vous voulez quelque chose qui va au-delà et que cela ne vous dérange pas de faire des folies, le les écouteurs coûtent généralement 320 $, mais à 50 % de réduction, vous pouvez en acheter une paire pour 160 $.

