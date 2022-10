L’événement Pixel 7 de Google était essentiellement un sous-tweet chez Apple

Combats internes du duopole technologique: j’adore le voir. Google a laissé tomber plusieurs brûlures sur son ennemi de longue date Apple lors de sa Événement Pixel Jeudi – où le géant de la technologie a dévoilé son Pixel 7 line-up et longue rumeur Montre Pixel et a taquiné un prochain ancrable Tablette Pixel — et nous sommes ici pour ça.

La diffusion en direct de l’événement de Google a commencé par une publicité amusante dans laquelle un groupe de musiciens a coordonné une jam session virtuelle impromptue avec un peu d’aide de leur Téléphones Pixelmontres et écouteurs. Alors que le quatuor branché s’est réuni pour faire de la belle musique sur la même scène que les dirigeants de Google étaient sur le point d’apparaître, j’ai pensé pendant une seconde que j’en regardais un autre Événement Apple. Google est-il “cool” maintenant ?

En tant que personne assise ici avec un Fitbit sur mon poignet gauche et un Pixel 6 à ma droite, je révélerai mon parti pris et dirai, oui, totalement cool. En tant que personne assise ici comptant les façons dont Google vient de tirer un “Comment allez-vous, camarades de classe ?” Je dois dire… probablement pas.

Il y avait un gars dans mon dortoir universitaire qui ne voulait rien de plus que d’inviter des amis à passer du temps avec lui, mais pour une raison quelconque (il était un peu bizarre, je suppose), personne n’a jamais frappé à sa porte. “Je ne comprends pas”, a-t-il dit. “J’ai de la nourriture. Et de la musique !” C’est essentiellement Google.

Tome, le Pixel 6 déchirela Pixel Watch ressemble à un gagnant et Android 13 a une tonne de fonctionnalités intéressantes pour s’exciter. Mais le La marque Pixel n’a toujours gagné que 2 % du marché nord-américain contre 52 % pour l’iPhone.

Pourtant, j’aime une bonne histoire d’opprimé, ou ce que vous appelez un géant du logiciel avec un bilan matériel fragile qui se trouve également être l’une des plus grandes entreprises au monde. Et j’apprécie particulièrement quand cet “opprimé” est aussi sauvage.

Widgets d’affichage permanent et d’écran de verrouillage : “Nous prenons cela comme un compliment lorsque d’autres acteurs du secteur suivent notre exemple”, a déclaré Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits de Google, lors du discours d’ouverture de Pixel 7, en vérifiant le nom de l’affichage permanent du Pixel, des widgets d’écran de verrouillage et astrophotographie. Paraphraser: Mais nous avons ce genre de choses depuis, comme, jamais ! Apple vient notamment d’ajouter un affichage permanent sur l’iPhone 14 Pro et verrouiller les widgets de l’écran dans iOS 16à la fois dans le passé — vérifie la montre — mois.

Détection d’accident de voiture : Rakowski a également souligné Google a introduit la détection d’accident de voiture il y a trois ansavant que ce soit cool — avant que ce soit un scintillement dans les yeux de l’iPhone 14. Ambiance hipster majeure.

Pomme



Conception iPhone : Google a également jeté un peu d’ombre sur les choix de conception d’Apple, sous-tweetant véritablement le Les couleurs de l’iPhone (“Nous ne nous contentons pas de copier/coller une seule couleur que nous aimons dans tous nos produits”), un design en dalles à bords plats (“Votre téléphone et votre montre sont conçus pour être personnels, pour être touchés et portés… Et ils ont une surface lisse, surfaces arrondies pour qu’elles se sentent toujours bien dans votre main et sur votre poignet”) et le Apple Watch connecteurs externes “proéminents” (“Vous remarquerez que la Pixel Watch n’a pas [them]comme le font beaucoup de montres”).

Déflou photo : Un de Les nouvelles fonctionnalités intéressantes du Pixel 7 est Photo Unblur, qui, selon Google, accentuera les photos floues, même les plus anciennes prises “sur un téléphone ou un appareil photo qui ne correspond pas tout à fait à la qualité d’un téléphone Pixel”. Comme, disons, un iPhone ? Je dis juste la partie calme à haute voix ici.

RCS : Le zinger le plus épicé est venu du plaidoyer RCS requis de Google. “RCS est la norme moderne de l’industrie pour la messagerie. Et il a déjà été adopté par la plupart de l’industrie”, a déclaré Rakowski, soulignant moderne et plus. Notez que RCS est en fait la propre technologie de Google, pas techniquement une norme de l’industrie (et pas sans problèmes). Google essaie de faire du RCS une réalité depuis 2008, détournant vraiment le honte de la bulle verte histoire. “Nous espérons que chaque fabricant d’appareils comprendra le message et adoptera RCS, ce qui améliorera l’envoi de SMS pour chaque utilisateur de smartphone”, a ajouté Rakowski. Paraphraser: Je vous demande à nouveau de soutenir Services de communication enrichis!

Ce n’est pas la première fois que Google reproche à Apple de ne pas “avoir compris le message”. En août, Google a lancé toute une campagne Android dédié à la cause, cette fois explicite dans son destinataire. Google a annoncé plusieurs améliorations à son application Messages plus tôt en 2022, dont beaucoup rendent l’envoi de SMS à un ami avec un iPhone un peu plus agréable. Mais Apple a doublé son application de messagerie propriétaire en iOS16libérant de nouvelles fonctionnalités comme l’annulation de l’envoi d’un SMS cela ne fonctionnera pas lorsque votre destinataire est l’équipe Android. “Achetez un iPhone à votre mèrerenifla Tim Cook. bulle bleue/verte vit sur. Tant de drame !

Je m’en voudrais de ne pas souligner que cette histoire d’opprimé n’est pas sans rebondissements : Google a annoncé plus tard fonctionnalités de la gamme de téléphones Pixel qu’il a copié d’Apple, comme Cinematic Blur (ou Mode cinématique), zoom 2x et reconnaissance faciale/Identification faciale.

Pour plus de couverture Google Pixel, consultez tout ce que Google a annoncénos premières prises sur le Pixel 7, Pixel 7 Pro et Montre Pixelet revivez l’expérience avec le blog en direct de Crumpe.