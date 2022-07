L’événement Paint the Town de Morrison revient après trois ans – Shaw Local

MORRISON – Artistes de tous âges, assurez-vous de vider le calendrier pour le 17 septembre. Il est temps de peindre la ville.

La chance de décorer Morrison avec des couleurs brillantes est de retour après que la Children’s Art Preservation Association n’ait pas pu organiser le festival familial au cours des trois années précédentes. L’inscription est ouverte.

La météo a annulé le festival 2019. La pandémie de COVID-19 a mis le spectacle à l’écart en 2020 et 2021. Mais le 25e anniversaire de l’événement se poursuivra.

Paint the Town offrira 1 750 carrés de peinture dans tout le centre-ville de Morrison. C’est une chance pour les enfants, les familles et les amis d’exprimer leur créativité. De la musique et de la nourriture seront fournies aux participants pendant qu’ils peignent.

Les participants recevront un carré de cinq pieds assigné dans la rue et un sac contenant toutes les fournitures nécessaires pour peindre, y compris un ensemble de peinture à la détrempe à base d’eau de couleur primaire, de la peinture noire, de la peinture blanche, un pinceau étroit pour la doublure, un pinceau large pour le remplissage, craie pour dessiner, tasses, agitateurs et instructions pour mélanger les couleurs. Il y aura également une chemise avec logo et des cadeaux de sponsors.

L’association demande que plusieurs participants s’inscrivent ensemble pour réserver des places adjacentes. Chaque carré doit avoir un nom d’acheteur désigné.

Les frais d’inscription pour Paint the Town seront de 20 $. Après 11 heures le jour de l’événement, il monte à 25 $.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur www.paintthetownmorrison.com. Pour faire du bénévolat, envoyez un texto ou appelez Angela Reamer au 815-499-8128 ou par courriel [email protected].