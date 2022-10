L’événement Neighbours in Need met en lumière les ressources du comté de McHenry pour les résidents sans abri – Shaw Local

Un événement organisé par le continuum de soins du comté de McHenry pour mettre fin à l’itinérance vise à faire connaître les ressources locales disponibles avec de la musique en direct et un camion de restauration.

L’événement – ​​Neighbours in Need: Understanding Homelessness in McHenry County – aura lieu de midi à 18 h le vendredi 21 octobre à Willow Crystal Lake, 100 S. Main St.

L’événement coïncide avec les journées de ressources communautaires, qui se tiennent de 10 h à 14 h tous les vendredis jusqu’à la fin de 2022 à Willow Crystal Lake pour fournir aux personnes sans abri un accès aux douches, à la lessive, au matériel de camping, à la nourriture, à l’aide médicale, aux fournitures de camping, réparation de vélos et autre assistance. Il n’y aura pas de journées de ressources communautaires le 25 novembre ou le 30 décembre.

Neighbours in Need comprendra des présentations du Continuum de soins et d’autres organismes qui aident les sans-abri. Les continuums de soins sont des groupes de planification communautaire formés en vertu des réglementations du Département américain du logement et du développement urbain afin d’organiser et de fournir des logements et des services aux sans-abri.