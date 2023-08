L’événement National Night Out de Spring Valley est prévu pour le 1er août à Kirby Park – Shaw Local

L’événement National Night Out de Spring Valley aura lieu de 17 h à 20 h le mardi 1er août au Kirby Park. Cette année marque la 40e célébration de l’événement à l’échelle nationale.

L’événement est un moment réservé aux policiers et aux membres de la communauté pour se rencontrer dans un cadre décontracté et amusant.

L’événement de cette année comprendra de la musique et un kiosque à selfies de Guys on Radio, une performance du Ballet Folklorico de Colores, quatre maisons rebondissantes, de la peinture faciale et du henné, des combats d’eau 10/33 Ambulance et Spring Valley Fire Department, une démonstration K-9, courses de grandes roues et nourriture et boissons gratuites.

Il y aura également des objets de tombola pour tous les âges.

En cas de pluie ou de mauvais temps, l’événement aura lieu au gymnase de l’école secondaire Hall, 800 W. Erie St.