L’événement Move to Cure ALS soutient un modèle de recherche unique en Colombie-Britannique

Il y a eu une forte participation à l’événement Move to Cure ALS de la Société de la SLA de la Colombie-Britannique au Polson Park de Vernon le samedi 10 juin.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurologique rare et mortelle qui attaque les motoneurones d’une personne. Elle touche plus de 3 000 personnes au Canada et près de 500 en Colombie-Britannique

Bien qu’il n’y ait pas de remède pour la SLA et que chaque diagnostic soit donc terminal, un modèle de financement relativement nouveau en Colombie-Britannique attire l’attention du monde entier pour ses perspectives de trouver un remède.

Wendy Toyer, directrice générale de la Société de la SLA de la Colombie-Britannique, était à l’événement de Vernon samedi. C’est l’événement de collecte de fonds phare de la société chaque année, et déjà 3 millions de dollars ont été collectés pour la recherche, a déclaré Toyer.

Toyer a déclaré que 60 % des fonds recueillis dans la province serviront à soigner les personnes atteintes de la SLA, tandis que 40 % seront consacrés aux efforts de recherche.

Du côté de la recherche, Project Hope est en opération depuis trois ans à l’Université de la Colombie-Britannique. Le modèle de Project Hope est fondé sur le concept de mettre autant de financement que possible derrière un seul laboratoire de recherche, plutôt que de répartir les fonds sur des centaines d’efforts de recherche plus petits.

Toyer appelle cela le «modèle COVID», faisant référence aux efforts pour créer un vaccin efficace qui a produit des résultats en un an seulement.

« Avec COVID, des millions de dollars ont été investis dans la recherche pour développer le vaccin COVID, et en un an, nous avons obtenu un vaccin pour guérir une pandémie mondiale », a déclaré Toyer. « Nous finançons la recherche depuis plus de 100 ans sur la SLA et nous ne sommes pas vraiment plus proches, à part certains traitements qui ont un effet minimal. »

«Nous avons besoin de beaucoup d’argent, nous avons besoin de grandes ressources pour obtenir ce traitement. Et nous allons. »

Soutenir un seul scientifique avec autant de fonds que possible produira un remède contre la SLA plus rapidement, a déclaré Toyer.

Elle a dit que dans le passé, au Canada, les scientifiques pouvaient demander une subvention de recherche qui prenait de 12 à 18 mois à se matérialiser, et ils pouvaient recevoir environ 100 000 $.

« Nous n’allons jamais obtenir un remède de cette façon », a déclaré Toyer. « Si nous investissons des millions et des millions de dollars dans un seul laboratoire, nous arriverons probablement à un traitement efficace plus tôt que de couper le gâteau en tant de petits morceaux. »

Project Hope est également transparent sur la façon dont il dépense l’argent des dons, ce qui a valu le soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui a déjà fait don de 5 millions de dollars à la cause et s’est engagé à verser 2 millions de dollars supplémentaires cette année.

« Et le gouvernement fédéral examine ce modèle en disant que cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde », a déclaré Toyer. « Nous disons non, mais le modèle actuel est cassé, il ne fonctionne pas. »

Vernon, qui a généralement recueilli environ 10 000 $ lors de l’événement annuel, a fait participer 66 personnes à l’événement Move to Cure ALS samedi. C’est en hausse par rapport à environ 40 l’an dernier.

L’une de ces « déménageuses » était Donna Bartel, qui a fait du bénévolat auprès de la Société de la SLA pendant 22 ans après que sa mère a reçu un diagnostic de SLA en 1999.

« C’est dévastateur », a-t-elle déclaré. « Vous vous demandez comment vous pouvez aider cette personne qui l’a en tant que soignant, comment vous pouvez l’aider, comment vous pouvez continuer à vivre. Cela enlève tout à cette personne, ainsi qu’à tous les autres autour d’elle.

Bartel, qui dans le passé a été nommé bénévole de l’année par la Société de la SLA, a déclaré que samedi était une journée remplie de bonnes et de mauvaises émotions.

« Émotionnelle d’une manière larmoyante et émotionnelle d’une manière vraiment heureuse », a-t-elle déclaré. « Vous donnez tellement d’espoir, et c’est une chose, c’est que beaucoup de patients SLA n’ont pas d’espoir, et cela les rend heureux de savoir qu’il y a du soutien et que nous travaillons dur pour essayer de trouver un remède et de arrete ca. »

La Société de la SLA possède environ 2 500 pièces d’équipement médical qu’elle prête aux personnes atteintes de la SLA. L’équipement va d’un simple déambulateur à un fauteuil roulant électrique de 40 000 $. Il existe également des appareils qui aident les personnes atteintes de SLA à parler et à manger après que la maladie leur a enlevé la parole et les mouvements des mains.

La société gère également un camp pour enfants permettant aux enfants de se réunir avec d’autres personnes dont un membre de la famille a reçu un diagnostic de SLA.

Pour faire un don à la cause, visitez alsbc.ca.

