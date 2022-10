L’événement motionball Kelowna recueille 240 000 $ pour Olympiques spéciaux Canada – Kelowna Capital News

Une somme d’argent record a été amassée lors de l’événement motionball de Kelowna de cette année.

Cette année a marqué le dixième événement en personne à Kelowna, avec 240 000 $ amassés. Tous les profits iront à la Fondation Olympiques spéciaux Canada.

« Cette année a marqué le 10e anniversaire des événements de motionball en personne ici à Kelowna, et nous avons dépassé les 10 millions de dollars amassés localement pour la cause », a déclaré le directeur de l’événement, Derek Fuhr. « Le soutien reçu était écrasant de la meilleure façon. Ces fonds serviront à faire en sorte que davantage d’athlètes et d’entraîneurs puissent bénéficier des compétences, des amitiés et du sentiment d’appartenance qu’ils acquièrent en participant à Special Olympics.

L’événement de cette année a également accueilli un nombre record d’équipes avec la participation de plus de 450 membres de la communauté et de 40 athlètes des Jeux olympiques spéciaux.

“Cet événement est un excellent mélange d’amusement et de récompense”, a déclaré Fuhr. “Il n’y a pas beaucoup d’événements où vous pouvez vous engager directement avec ceux dont vous avez un impact sur la vie. Je suis fier de faire partie de ce mouvement.

L’événement de l’année prochaine est déjà prévu pour le samedi 23 septembre 2023. Pour inscrire une équipe, envoyez un courriel à Kelownateams@motionball.com.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéÉvénementsKelownaOkanaganJeux olympiques spéciauxSports