Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com









Une vague de chaleur extrême en provenance du Mexique se dirige vers les États-Unis et les experts préviennent que 7,7 millions de personnes dans les zones chaudes pourraient être touchées.

La Floride, le Texas et certaines parties du Nevada seront touchés par l’expansion du « dôme thermique », avec des températures qui devraient atteindre des niveaux dangereux de plus de 110 degrés Fahrenheit.

La hausse des températures a déjà commencé à alimenter de violents orages à Houston et à Dallas, au Texas, au cours des deux dernières semaines et a atteint un record de 115 degrés Fahrenheit le jour du Memorial Day, battant le précédent record de 108 degrés en mai 1998.

Le « dôme de chaleur » qui s’est propagé à travers le Mexique depuis mars a déjà coûté la vie à plus de deux douzaines de personnes et tué 157 singes hurleurs, une espèce en voie de disparition.

16 villes des États-Unis seront touchées par des températures extrêmes supérieures à 90 degrés Fahrenheit. C’est le point de départ de la déshydratation et du coup de chaleur.

Le sud-ouest connaîtra les vagues de chaleur les plus intenses du pays, la température atteignant 111 degrés Fahrenheit la semaine de Corpus Christi et près de 100 à Dallas au début de la semaine prochaine.

Le Centre de prévision climatique du National Weather Service a émis un avertissement indiquant qu’une grande partie du sud-ouest serait touchée par le dôme thermique, provoquant une hausse des températures à plus de 90 degrés Fahrenheit.

L’État compte six des 16 principales villes américaines qui connaîtront les jours les plus chauds, la température atteignant 111 degrés Fahrenheit la semaine de Corpus Christi et près de 100 à Dallas au début de la semaine prochaine.

C’est environ 10 à 15 degrés de plus que la moyenne de l’État il y a dix ans.

Les résidents d’autres villes, dont Tampa et Miami, en Floride, Phoenix, Arizona et la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, devraient commencer à se préparer en s’assurant que leurs maisons sont bien approvisionnées en eau et qu’ils ont accès à la climatisation.

Un dôme thermique se forme lorsque l’air chaud de l’océan est emprisonné dans l’atmosphère – un peu comme si on mettait un couvercle sur une marmite bouillante.

L’air chaud se propage dans l’atmosphère et crée une structure en forme de dôme qui empêche l’air plus frais de circuler, bloque la couverture nuageuse et la pluie et peut augmenter le risque d’incendies de forêt.

« En gros, nous avons juste le soleil qui se déverse sans entrave, cuisant le sol, et sans véritable couverture nuageuse ou humidité pour conjurer nos températures », a déclaré Gabriel A. Vecchi, professeur de géosciences à l’Université de Princeton. TEMPS.

Le CDC a indiqué qu’il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger des maladies liées à la chaleur, notamment en restant hydraté et dans des zones climatisées autant que possible.

Parce que les dômes thermiques expulsent la pluie, ils forcent toute humidité à se déplacer vers le haut et au-dessus de la bulle, créant ce que l’on appelle des orages en « cercle de feu » qui se sont produits dans certaines parties du Texas.

La chaleur extrême tue plus de personnes aux États-Unis que tout autre phénomène météorologique, causant la mort de 1 220 Américains chaque année, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Il ne faut que 10 à 15 minutes à votre corps pour surchauffer et s’il ne peut pas se rafraîchir immédiatement, cela peut entraîner des crampes ou des spasmes musculaires, des étourdissements, des nausées et des vomissements, des maux de tête et la mort.

La chaleur extrême devrait durer de juin à août et les experts craignent qu’elle ne contribue à un risque plus élevé de cyclones tropicaux cet été.

Les experts craignent que le dôme thermique ne provoque également des sécheresses majeures après avoir touché 80 pour cent du sud du Mexique, où les températures ont atteint 118 degrés Fahrenheit.

Cela a provoqué l’assèchement de lacs et de barrages et l’épuisement des réserves d’eau, provoquant des protestations de la part des agents de la police de Mexico qui ont déclaré que leurs casernes n’avaient pas eu d’eau pendant une semaine et que les toilettes étaient inutilisables.

La chaleur extrême est causée par les gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon.

« Nous pouvons nous attendre à une autre saison estivale chaude et dangereuse, avec des records quotidiens déjà battus dans certaines parties du Texas et de la Floride », a déclaré Kristy Dahl, climatologue principale du programme Climat et Énergie de l’Union of Concerned Scientists. Le gardien.

« À mesure que nous réchauffons la planète, nous allons voir les catastrophes climatiques s’accumuler et s’aggraver les unes contre les autres en raison du manque de résilience de nos infrastructures et de nos systèmes gouvernementaux. »

En réponse aux vagues de chaleur croissantes, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a créé un programme de sept jours prévision du risque de chaleur afin que les Américains puissent rester informés de l’impact qu’ils auront sur eux.