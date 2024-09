L’événement met en lumière les ressources destinées aux petites entreprises

5 septembre — WAPAKONETA — Les entreprises ont découvert certaines des ressources à leur disposition lors du déjeuner-conférence sur l’accès au capital de la State Bank, jeudi.

Ils ont reçu des informations sur le financement public et privé des petites entreprises de la part de quatre organisations clés : les centres de développement des petites entreprises du Rhodes State College, la Community Capital Development Corporation, l’USDA Rural Development et Midwest Electric Inc.

« En tant que banquier commercial, j’utiliserais tous ces programmes pour vous aider en tant que client », a déclaré Andy Farley, vice-président senior et responsable de marché pour State Bank. « Votre banquier doit connaître ces options et travailler avec vous pour déterminer quel programme correspond le mieux à vos objectifs commerciaux. »

Le Small Business Development Center offre des conseils et des formations gratuits et confidentiels aux propriétaires de petites entreprises, en les aidant à planifier leur entreprise, à se financer et à se commercialiser.

« Un plan d’affaires n’est pas facile à mettre en place et ne se réalise pas du jour au lendemain. Nous vous guidons sur votre chemin », a déclaré Nicole Scott, directrice du SBDC.

Depuis 1981, la Community Capital Development Corporation est une société de développement certifiée SBA, finançant plus de 500 millions de dollars de prêts et créant près de 16 000 emplois dans l’Ohio. Elle propose des prêts SBA 504 pour les immobilisations et des prêts SBA Community Advantage pour les entreprises des zones mal desservies. Les prêts durent généralement sept à huit ans.

« Nous pouvons vous aider à acheter ou à refinancer un bien immobilier », déclare Julie Carr, vice-présidente du CCDC.

L’USDA Rural Development améliore l’Ohio rural grâce à l’aide au logement, aux installations communautaires, au développement des entreprises, aux services publics ruraux et aux programmes énergétiques pour améliorer le niveau de vie et les perspectives économiques, a déclaré Randy Monhemius, directeur du programme commercial de l’USDA Rural Development.

Le programme de garantie de prêt aux entreprises et à l’industrie offre des garanties de prêt aux dirigeants commerciaux pour les prêts aux entreprises rurales éligibles. Le programme Rural Energy for America offre un financement de prêt garanti et des subventions aux producteurs agricoles et aux petites entreprises rurales pour les systèmes énergétiques ruraux ou pour améliorer l’efficacité énergétique.

Midwest Electric Inc., une coopérative à but non lucratif, fournit des services d’électricité aux zones rurales et suburbaines, en mettant l’accent sur l’alimentation électrique fiable, l’efficacité énergétique, le soutien communautaire et l’énergie renouvelable. Joel Johns, coordonnateur du développement commercial, a partagé un récent projet impliquant une épicerie qui a remplacé ses lumières par des lumières LED, économisant ainsi de l’énergie et de l’argent à long terme.

L’événement a souligné la diversité des ressources disponibles pour soutenir la croissance des petites entreprises et le développement rural, soulignant les efforts de collaboration de ces organisations pour favoriser le progrès économique et le bien-être communautaire dans la région.

En fournissant ces ressources essentielles, les organisations visent à stimuler une croissance durable et à répondre aux besoins spécifiques de l’Ohio rural, contribuant ainsi à une économie locale plus forte et plus résiliente.

Contactez Cade Higgins au 567-242-0351