L’événement marque le 80e anniversaire de l’internement des Canadiens d’origine japonaise qui a relancé Greenwood

Plus de 300 personnes se sont rassemblées au McArthur Centre pour marquer le 80e anniversaire de la renaissance de Greenwood par les Canadiens d’origine japonaise — un processus qui a commencé par l’une des violations des droits de la personne les plus notoires de la Colombie-Britannique.

Le 16 juillet, l’événement de réunion et de concert a rappelé et célébré l’histoire des Canadiens d’origine japonaise à Greenwood.

La Southern Wave Okinawan Music and Dance Society a interprété une chanson de bienvenue. La chanteuse et compositrice Tamika Roberts a interprété des chansons classiques et sa musique originale. Yamabiko Taiko, de Kelowna, a également participé au concert.

Le camp d’internement de Greenwood a été ouvert pour la première fois dans le cadre d’un programme qui emprisonnait systématiquement des Canadiens d’origine japonaise, dont certains avaient combattu pour le Canada pendant la Première Guerre mondiale.

La Commission de sécurité de la Colombie-Britannique a pris les biens des Canadiens d’origine japonaise et les a vendus pour financer le camp. La première vague de Canadiens d’origine japonaise est arrivée au camp de Greenwood le 26 avril 1942.

Pour l’organisateur de l’anniversaire et survivant de l’internement Chuck Tasaka, cet anniversaire représentait l’évolution de Greenwood vers l’unité.

“Quand j’ai vu tant de descendants des premières familles caucasiennes de Greenwood lors de la rencontre et du concert, c’est la preuve dans le pudding que nous nous sommes embrassés”, a-t-il déclaré. “Le camp d’internement s’est transformé en communauté.”

Environ 1 200 Canadiens d’origine japonaise ont été emprisonnés dans le camp d’internement de Greenwood, et environ 30 survivants vivent encore à Greenwood aujourd’hui, a estimé Tasaka.

Au Canada, il y a environ 6 000 Canadiens d’origine japonaise vivants sur les 23 000 habitants d’avant-guerre, de sorte que de nombreuses personnes qui étaient en vie pendant l’internement savaient que cela pourrait être leur dernière réunion à Greenwood. Une femme a fait le voyage depuis Kelowna à 97 ans.

“Ils veulent juste avoir cette fermeture, je suppose”, a déclaré Tasaka.

Né en 1945, il était un jeune enfant pendant la plupart des événements qui ont précédé 1949, date à laquelle le camp d’internement a officiellement fermé. Cette année-là, les Canadiens d’origine japonaise ont également obtenu le droit de voter, de se déplacer librement et de posséder des entreprises.

Après une carrière d’enseignant de 30 ans, Tasaka est retourné à Greenwood pour consacrer sa retraite à transmettre les histoires des Canadiens d’origine japonaise de première et de deuxième génération qui vivaient à Greenwood à cette époque. Il s’occupe du Nikkei Legacy Park, qui commémore l’histoire locale.

Contrairement aux opinions politiques conventionnelles de l’époque, le maire WE McArthur accueille les Canadiens d’origine japonaise.

« Greenwood ne serait pas un exemple de l’expérience d’internement typique. Les neuf autres ont beaucoup plus souffert », a déclaré Tasaka.

À ce jour, Tasaka se demande pourquoi le maire avait une attitude d’acceptation. À l’origine, le maire a déclaré qu’il souhaitait accueillir le camp d’internement pour aider à l’effort de guerre.

Les Canadiens d’origine japonaise sont devenus un élément essentiel de la communauté et de l’économie locales. Des travailleurs qualifiés tels que des plombiers, des charpentiers, des boulangers et des nettoyeurs à sec ont donné vie à la ville des années avant que les Canadiens d’origine japonaise n’obtiennent le droit de posséder des entreprises en 1949.

Cependant, en 1944, le gouvernement fédéral a ordonné aux Canadiens d’origine japonaise de se rendre au Japon ou « à l’est des Rocheuses ».

Greenwood, sous la direction du maire, a protesté contre cet ordre dans une lettre au gouvernement.

“Le maire et la communauté de Greenwood se sont battus pour que nous restions”, a déclaré Tasaka. “Le maire McArthur a autorisé mon père à ouvrir une entreprise de coiffure en 1944. M. Tanizawa a lancé une entreprise de boulangerie en 1946, et à l’époque, c’était contraire à la loi.”

En 1944, Greenwood était relativement non ségrégué, de sorte que les citadins qui y vivaient avant 1942 sont nés de toute peur persistante alimentée par la propagande. La confiance a été cimentée lorsqu’un médecin canadien d’origine japonaise a commencé à traiter la toux abondante des enfants locaux, a déclaré Tasaka.

« Une fois qu’ils ont appris à nous connaître et que nous avons commencé à interagir, la vie est devenue normale. C’est juste Greenwood qui a pu nous accepter comme ça.

Pour la plupart des familles, être forcé de déménager une deuxième fois aurait été horrible, a déclaré Tasaka.

Les Canadiens d’origine japonaise locaux savaient que personne ne les embaucherait dans les Prairies et en Ontario, à l’exception de certains employeurs qui ont également été victimes de discrimination, comme les entreprises familiales juives, a-t-il ajouté. La déportation vers le Japon signifiait la pauvreté pour les Canadiens d’origine japonaise de première génération et envoyait des Canadiens d’origine japonaise de deuxième génération à l’étranger.

Pour Tasaka, le pire aspect du camp d’internement était la séparation des familles. Les hommes de plus de 18 ans ont été emmenés travailler dans des camps routiers, tandis que les aînés, les mères et les enfants sont restés au camp principal. Cela a imposé un fardeau excessif aux mères, que Tasaka appelait les héros méconnus dans les camps.

L’internement a également été extrêmement perturbateur pour les Canadiens d’origine japonaise qui sont devenus adultes vers 1949. Ils ont eu du mal à faire la transition vers des études universitaires ou une carrière après avoir grandi dans un camp.

Le Canada et la Colombie-Britannique se sont excusés pour le programme en 1988 et 2012 respectivement. En mai, la province a consacré 100 millions de dollars aux survivants, aux sites patrimoniaux et à l’éducation sur le programme d’internement.

Canadiens d’origine japonaise

La Southern Wave Okinawan Music and Dance Society a présenté une danse de bienvenue du XVe siècle lors de l’événement du 80e anniversaire le 16 juillet. (Photo : Patrick Li.)

La violoniste basée à San Francisco Kayo Miki s’est produite virtuellement pour le 80e anniversaire pour rendre hommage à son père, Ichio Miki, qui a été forcé d’aller au camp d’internement de Greenwood en 1942. (Photo : Chuck Tasaka).

Tamika Roberts a interprété des chansons japonaises classiques, des reprises et sa propre musique originale lors de l’anniversaire du 16 juillet. (Photo : Chuck Tasaka.)

Les anciens combattants qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale et ont ensuite été emmenés au camp d’internement de Greenwood sont commémorés dans le Nikkei Legacy Park. (Photo : Chuck Tasaka.)