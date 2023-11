L’événement LVEDC vante la force de l’économie technologique de Lehigh Valley

Écoutez cet article

La Lehigh Valley Economic Development Corp. a organisé jeudi un événement célébrant l’économie technologique de la région.

Lors de son événement phare d’automne, le LVEDC s’est concentré sur l’industrie des semi-conducteurs de la région, qui a débuté en 1951 avec la première production de masse de transistors chez Western Electric à Allentown, et sur le nombre d’industries qui en ont découlé.

Les personnes qui ont travaillé sur cette technologie à l’époque ont participé au processus qui a contribué au développement de la technologie que le monde utilise aujourd’hui, a déclaré Jill Bennett, vice-présidente de Zeon et directrice de l’ingénierie réseau du Network Edge Group chez Intel.

“Des développements tels que les commutateurs vocaux et le transport T1, qui ont géré pendant des décennies presque tous les appels téléphoniques dans le pays, ont leur origine ici même dans la Lehigh Valley”, a déclaré Bennett. « Les normes et les produits comme l’USB que nous branchons aujourd’hui. ont été développés ici. Des systèmes de conductivité comme le Firewire pour les ordinateurs Apple, le Bluetooth ou le Rechannel, qui sont à la pointe de la technologie pour la lecture des disques durs, ont été inventés et conçus ici. Les composants du premier iPhone trouvent leur origine ici. J’ai travaillé sur les processeurs de signaux numériques intégrés aux premiers téléphones portables numériques construits par Nokia et Motorola. Et enfin, les processeurs de réseau cellulaire Intel qui gèrent vos appels mobiles, vos SMS, vos applications, sont conçus ici même à Allentown.

« Il est étonnant qu’autant d’innovations qui nous entourent dans notre vie quotidienne aient été créées ici à Lehigh Valley », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, l’industrie technologique de Lehigh Valley compte environ 30 entreprises qui emploient collectivement environ 1 500 personnes et produisent des technologies sur lesquelles s’appuient des marques telles que Google, Microsoft, Meta, AWS, AT&T, Verizon, Netflix et Nokia.

Les entreprises de technologie des semi-conducteurs opérant dans la Lehigh Valley comprennent AAYUNA, Broadcom, Cisco, Coherent, Infinera, iDEAL Semiconductor, Intel et POET Technologies. Ils sont soutenus par des entreprises de Lehigh Valley telles qu’Air Products, Evonik, EMD Electronics et LBN qui fournissent des composants et des matières premières.

Ensemble, ils créent des solutions qui permettent de transmettre les données et l’électricité plus rapidement, avec moins de chaleur, dans un matériel plus petit.

Et ces entreprises cherchent à se développer.

“Nous envisageons d’augmenter notre capacité ici, de croître davantage”, a déclaré Doug Dopp, directeur principal de la fabrication chez Broadcom et dirigeant principal de son usine de fabrication de plaquettes dans le canton d’Upper Macungie, qui emploie environ 350 personnes. « Notre entreprise se porte très, très bien.

La croissance nécessitera une augmentation substantielle de la main-d’œuvre. À l’échelle nationale, l’industrie des semi-conducteurs cherche à pourvoir 100 000 emplois, a déclaré Wayne Barz, directeur des investissements chez Ben Franklin Northeast, qui gère l’incubateur TechVentures où de nombreuses entreprises technologiques démarrent.

Les entreprises technologiques de Lehigh Valley prévoient de travailler ensemble pour présenter ces carrières aux étudiants du secondaire et constituer un vivier de talents, a déclaré Barz.

Il y a eu des revers.

En août, la Lehigh Valley a demandé au gouvernement fédéral d’être désignée comme pôle technologique, ce qui aurait pu rapporter jusqu’à 75 millions de dollars à la région pour développer l’industrie de fabrication de semi-conducteurs et de matériaux avancés.

LVEDC a soumis la candidature au nom d’une coalition régionale qui comprenait des entreprises technologiques, des collèges et des universités, des gouvernements étatiques et locaux, ainsi que des partenaires du travail, du développement économique, des services communautaires et du développement de la main-d’œuvre.

La candidature de Lehigh Valley ne figurait pas parmi les 31 retenues par l’Administration américaine du développement économique en octobre. Mais le processus a néanmoins été fructueux car il a réuni l’industrie technologique et ses partenaires. Ils collaborent désormais sur des besoins communs tels que la construction de chaînes d’approvisionnement et le développement d’une main-d’œuvre future, et trois ou quatre entreprises envisagent de se développer, a déclaré le président et chef de la direction de LVEDC, Don Cunningham.

« Les avantages de cette coalition sont énormes, mais elle a vraiment renouvelé l’attention dans la Lehigh Valley sur le développement et les opportunités autour du secteur, une meilleure compréhension de l’écosystème qui le sous-tend, de la chaîne d’approvisionnement qui le relie et des partenariats qui peuvent être développés. ,” il a dit.