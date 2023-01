L’événement Joliet MLK s’est concentré sur les moyens de « cultiver un impact collectif ». – Section locale de Shaw

Selon Christopher Parker, président du conseil d’administration d’ABBA, une partie de la vision de l’Association des entreprises afro-américaines pour le comté de Will consiste à « être le fer de lance de l’impact collectif pour nos communautés ».

Avec cette vision à l’esprit, ABBA a organisé le brunch et la célébration MLK 2023 samedi dans la salle 176 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité à Joliet.

Le thème de l’événement était « Cultiver l’action par l’impact collectif ». L’objectif global d’ABBA est d’assurer “l’équité à tous les niveaux”, “l’accès à une meilleure qualité de vie” et que “le terrain de jeu soit équitable”, a déclaré Parker.

Le président de l’Illinois House, Emanuel “Chris” Welch (au centre, tenant le prix) était l’une des cinq personnes à avoir reçu le prix 2023 de la collaboration communautaire et de l’activiste de l’Association des entreprises afro-américaines lors du brunch et de la célébration MLK d’ABBA le samedi 14 janvier 2023, à l’International Fraternité des ouvriers en électricité 176 salle à Joliet. Le président du conseil d’administration d’ABBA, Christopher Parker (à l’extrême gauche) est photographié avec les membres du conseil d’administration d’ABBA. (Denise Unland)

“Notre vision est de nous assurer que les entreprises afro-américaines sont représentées non seulement dans la communauté afro-américaine, mais dans le monde des affaires”, a déclaré Parker. « Tout va de pair… nous pensons que beaucoup de gens ont aidé Martin Luther King Jr. à arriver là où il était pour cultiver un impact collectif. Cela revient à ce que chacun soit un leader à part entière.

L’idée d’impact collectif a été examinée par un panel de quatre personnes composé du président de la Chambre de l’Illinois Emanuel “Chris” Welch a rejoint Yolanda Farmer, vice-présidente exécutive du Joliet Junior College; Vincent Cornelius, juge de la Cour de circuit du comté de Will ; et Lorraine Guerrero Neumayer, thérapeute principale en traumatologie au Will County Children’s Advocacy Center.

L’auteur et activiste communautaire Ernest Crim III a animé le panel.

Au cours de l’événement, Crim a demandé aux panélistes de discuter des personnes qui ont le plus marqué leur vie, des expériences qui les ont inspirés à servir, de l’accomplissement dont ils sont le plus fiers et de leurs rêves d’avenir.

L’auteur et activiste communautaire, Ernest Crim III, a animé une table ronde sur la culture de l’impact communautaire lors du brunch et de la célébration MLK de l’Association des entreprises afro-américaines le samedi 14 janvier 2023, à la salle 176 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité à Joliet. Les panélistes sont, de gauche à droite, Lorraine Guerrero Neumayer, thérapeute senior en traumatologie au Will County Children’s Advocacy Center; Yolanda Farmer, vice-présidente exécutive du Joliet Junior College ; le président de la Chambre de l’Illinois, Emanuel “Chris” Welch ; et le juge du tribunal de circuit du comté de Will, Vincent Cornelius. (Denise Unland)

Emmanuel “Chris” Welch

Un certain nombre de personnes et d’expériences ont collectivement eu un impact sur Welch, a-t-il déclaré.

Un enseignant de quatrième année lui a dit qu’il ferait « de grandes choses » après avoir prononcé un discours dans une pièce de théâtre.

Sa famille l’a obstinément aidé à trouver «les bons vêtements» pour animer un spectacle de talents de deux jours lorsque Welch était en huitième année, a-t-il déclaré.

Le professeur de lycée de Welch a aidé à le transférer des «classes les plus basses» vers les plus élevées une fois que l’enseignant a réalisé que ses faibles compétences en matière de tests ne reflétaient pas ses véritables capacités, a-t-il déclaré.

Son entraîneur de baseball qui a insisté sur le fait que si vous « vous entraînez comme des champions », vous jouerez comme des champions et que « les gagnants font le travail », a déclaré Welch.

Welch a même crédité les personnes qui ont suggéré à Welch de se présenter pour son conseil scolaire local, puis en tant que représentant de l’État pour le 7e district de l’Illinois.

Mais peut-être que le plus grand impact sur Welch a été le jeune fils de Welch, qui a été impressionné lorsque Welch est devenu le premier orateur noir de la Chambre des représentants de l’Illinois.

“Il n’y avait que de la fierté sur son visage”, a déclaré Welch. “Il y avait un garçon noir qui regardait son père noir parce qu’il avait marqué l’histoire.”

Lorraine Guerrero Neumayer

Neumayer, qui a grandi dans une maison avec de nombreux frères et sœurs et avec un parent aux prises avec une dépendance, a déclaré qu’elle est capable d’aider les gens aujourd’hui grâce aux enseignants, aux travailleurs sociaux et à «la dame du déjeuner sur le terrain de jeu» qui l’ont aidée.

“Toutes ces personnes m’ont appris que notre vie est service et que le service est joie”, a déclaré Neumayer.

Neumayer a déclaré que King était infatigable lorsqu’il s’agissait de lutter pour l’équité et l’accès. Elle rêve du jour où les gens n’auront plus à se débattre à travers « 10 montagnes de formalités administratives » pour que les enfants répondent à leurs besoins.

Vincent Cornélius

Cornelius a déclaré que sa mère Lorrayne Cornelius et ses amis, tous enseignants du district 86 des écoles publiques de Joliet, lui avaient appris la valeur “d’être le village de nos enfants, même les enfants ne sont pas notre enfant biologique”.

Lorrayne Cornelius a enseigné à la Washington High School pendant 34 ans. Elle a également obtenu une maîtrise en développement humain de la Governor’s State University en 1974 et a reçu de nombreux prix et distinctions, selon un article du Herald News de 2013.

Vincent Cornelius a déclaré qu’il était né le 1er mai 1964, mais la loi sur les droits civils n’a été adoptée que le 2 juillet. À l’époque, Lorrayne Cornelius était étudiante; Le père de Vincent Cornelius est décédé dans un accident de voiture avant la naissance de Vincent Cornelius, a déclaré Vincent Cornelius.

Lorrayne Cornelius était l’une des nombreuses enseignantes afro-américaines recrutées pour enseigner dans le district 86, et elle a laissé Vincent Cornelius à Pine Bluff, Arkansas, aux soins de sa grand-mère jusqu’à l’âge de 5 ans, a déclaré Vincent Cornelius.

De Lorrayne Cornelius et de ses amis, également enseignants, Vincent Cornelius a dit qu’il a appris la valeur de l’éducation, de la présentation, de la discipline, de la correction et qu’il a bénéficié de leurs conseils, de leurs conseils et de leur engagement à servir. De toutes ses réalisations, Vincent Cornelius est surtout fier de rendre sa mère fière, a-t-il déclaré.

Il a dit que le discours « J’ai un rêve » de King est plus efficace lorsqu’il est associé au discours « J’ai été au sommet de la montagne » de King.

“Nous avons tous des rêves et nous avons tous des aspirations”, a déclaré Vincent Cornelius. “Mais nous devons tous gravir nos montagnes.”

Yolande Farmer

Farmer a crédité Bobby E. Thompson (mort) comme une influence majeure dans sa vie. Thompson a été élu premier maire noir de North Chicago – la ville natale de Farmer, a-t-elle dit – en 1983. Farmer a déclaré que Thompson appréciait l’éducation. écouter la voix de la communauté et les efforts de la base.

De plus, la grand-mère de Farmer, qui n’a jamais fréquenté l’école après la troisième année, a également souligné l’importance d’une bonne éducation. La grand-mère de Farmer a souvent dit que les gens peuvent s’emparer de ses biens matériels mais pas de son éducation, a déclaré Farmer.

“C’est une partie de votre vie pour laquelle vous travaillez dur et quelque chose qui vous accompagne pour toujours”, a déclaré Farmer.

Farmer a déclaré qu’elle rêvait du jour où l’éducation deviendrait équitable et accessible à tous les élèves.

“Jusqu’à ce que nous commencions à placer les étudiants au centre de chaque décision que nous prenons – politique, éducative – nous continuerons à être mis au défi dans ce domaine”, a déclaré Farmer.

“C’est nous qui rêvons”

Dellanise Wright-Catchings de Joliet, propriétaire de la société de bijoux à domicile 2 Wonderful Things, a déclaré qu’elle avait assisté à l’événement parce qu’elle était membre d’ABBA et souhaitait réseauter avec d’autres participants.

Larry Crawford, spécialiste de l’absentéisme scolaire pour le district 86 et grand admirateur de King, a déclaré qu’il assistait à un événement Martin Luther King Jr. chaque année.

“Nous sommes ceux qui rêvons d’un monde où il n’y a pas de victimes aux dépens de qui que ce soit”, a déclaré Crawford.

Parker a déclaré que le produit net de l’événement était destiné à la nouvelle bourse d’études Michael Austin Clark Upward and Onward Certificate d’ABBA.

Clark, décédé le 19 octobre à l’âge de 41 ans, était l’un des fondateurs d’ABBA et a été directeur du conseil d’administration pendant plus de cinq ans, a déclaré Parker. Chaque année, la bourse aidera deux propriétaires d’entreprise afro-américains à être certifiés dans le cadre du programme BEP de l’État de l’Illinois, selon ABBA.

De plus, cinq personnes ont reçu Abba a reconnu cinq personnes avec son prix de collaboration communautaire et d’activiste 2023.

Welch et Crim ont reçu des prix avec Debra Upshaw, directrice exécutive du chapitre Joliet du National Hookup of Black Women; Warren Dorris Jr., pasteur de la Prayer Tower Church of God in Christ à Joliet et évêque de l’Église de Dieu en Christ; et Nicole Lurry, qui a été active dans les efforts de réforme de la police à Joliet et a fondé l’organisation à but non lucratif 501(c)3 Justice For Wives.

L’artiste d’enregistrement Chrysann Moore a chanté l’hymne national noir: “Lift Every Voice and Sing”.

L’artiste d’enregistrement Chrysann Moore a chanté l’hymne national noir: “Lift Every Voice and Sing” lors du brunch et de la célébration MLK de l’African American Business Association le samedi 14 janvier 2023 à Joliet. (Denise Unland)

AABA est une organisation à but non lucratif basée à Joliet qui était affiliée à la chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet avant de devenir indépendante le 1er décembre. L’événement MLK Day était le premier événement public d’ABBA en tant qu’organisation à but non lucratif indépendante.

Pour plus d’informations, visitez aabaconnect.org.