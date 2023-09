L’événement jeunesse « Si la rivière pouvait chanter » revient au parc Robert C. Valade de Détroit | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Parc Robert C. Valade

Depuis 1995, l’organisation à but non lucratif InsideOut Literary Arts aide les jeunes de Détroit à développer leurs compétences en lecture et en écriture. Ce deuxième événement annuel fait sortir le monde littéraire. Organisé au parc Robert C. Valade, le long de la rivière Détroit, l’événement propose une gamme d’activités destinées aux jeunes, notamment la création de zines, un micro ouvert, des performances musicales de Mahogany Jones et John Bunkley, de la méditation et une visite à pied des berges de la rivière. dirigé par l’historien officiel de Détroit, Jamon Jordan, entre autres. Et qu’est-ce que la rivière Détroit a à voir avec la jeunesse et les arts littéraires ? « Des événements comme Si la rivière pouvait chanter sont importants car ils enrichissent notre sentiment de communauté partagée », explique Alise Alousi, directrice des partenariats scolaires et communautaires. «Avec la beauté du secteur riverain de Détroit et l’exposition à l’immense talent et au dévouement des artistes et des organisations locales, nous espérons que tous les participants ressentiront un sentiment de connexion et de fierté.»

