L’événement iPhone 15 pourrait laisser certains fans d’Apple aigris

Apple organise son prochain grand événement le 12 septembre et nous nous attendons à ce que la société dévoile les nouveaux modèles d’iPhone 15.

Mais cette année, les clients qui veulent le meilleur iPhone pourraient payer plus que jamais. Les analystes rapportent que le coût des modèles Pro augmentera de 100 à 200 dollars. Ajoutez à cela le coût des nouveaux accessoires de chargement que certains ménages devront acheter, car le long port Lightning propriétaire de l’iPhone serait remplacé par l’USB-C.

Regarde ça: Des inquiétudes sur les coûts se profilent lors de l’événement iPhone 15 08h19

Dans l’épisode de cette semaine de One More Thing, intégré ci-dessus, nous passons en revue les changements signalés sur l’iPhone 15 qui pourraient laisser certains fans d’Apple se sentir aigris – et comment Apple pourrait avoir besoin d’utiliser une magie marketing supplémentaire dans cette présentation pour persuader les clients de longue date. mettre à niveau.

Les gens pourraient se sentir irrités par plus que le prix. Le meilleur appareil photo serait être uniquement sur le modèle taille plus le plus cher. Les clients doivent peut-être jongler avec plusieurs cordons dans la maison avec un changement de port de charge. Un nouveau bouton latéral signalé donne aux experts quelque chose de nouveau à explorer. Ajoutez à cela des questions qui pèsent sur l’avenir du Vision Pro, et il y a un potentiel de critiques plus importantes lors de cet événement iPhone que les années précédentes.

Apple a teasé cet événement avec le slogan Wonderlust. Mais Apple peut-il trouver un moyen de donner à ses clients une vision de la technologie du futur digne de ce nom ? Ces dernières années, les dirigeants d’Apple ont abandonné les présentations de produits sur scène devant un public en direct. La société va désormais nous montrer si elle peut encore susciter l’émerveillement et la crainte de ses fans grâce à des présentations sécurisées et préenregistrées.