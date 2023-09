L’événement iPhone 15 d’Apple n’a pas révélé grand-chose sur le casque Vision Pro

Avez-vous regardé le dernier lancement de nouveau produit d’Apple ? Avez-vous lu quelque chose à ce sujet ou regardé une vidéo à ce sujet ? Je suppose que non.

C’est parce que ces choses étaient autrefois très importantes – du moins pour un certain type de personne – mais ne le sont plus depuis un certain temps. La plupart du temps, Apple les utilise simplement pour introduire un nouvel iPhone qui ressemble au dernier iPhone, avec quelques nouvelles fonctionnalités (une fois lancés). emojis qui parlent de caca) et un nouveau numéro de modèle. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui.

Et il n’y a rien de mal à cela.

D’autre part! Il y a quelques mois, Apple a profité d’un événement de lancement pour présenter une nouveauté véritablement inédite et qui, selon elle, constituera un énorme pas en avant technologique : ses casques Vision Pro, destinés à écraser la réalité virtuelle. , la réalité augmentée, votre téléphone et votre ordinateur.

Insistez sur le « destiné à ». Apple ne prévoit pas de vendre ses nouvelles lunettes avant « le début de l’année prochaine ». Les seules personnes qui ont pu les toucher jusqu’à présent sont un nombre limité de journalistes qui ont eu de très brèves occasions de les utiliser sous la supervision des dirigeants d’Apple, ainsi que certains développeurs qui créent des applications pour l’appareil. Pour l’instant, tout ce que nous savons vraiment à leur sujet, c’est qu’ils vont coûter cher – 3 500 $ et plus – et que nous n’avons pas encore vu comment et pourquoi nous les utiliserions.

Il y avait donc des spéculations selon lesquelles Apple pourrait utiliser son événement « Wonderlust » du 12 septembre pour commencer à développer l’argumentation qu’il a commencé à présenter en juin, à savoir que le Vision Pro est le portail vers le nouveau monde de « l’informatique spatiale ». Ou, au minimum, l’entreprise nous montrerait quelques exemples intéressants de choses que vous pouvez faire avec le Vision Pro l’année prochaine.

Non! Au lieu de cela, Apple a profité de l’événement pour réaffirmer qu’il vendrait effectivement le Vision Pro « au début de l’année prochaine » et que ses derniers AirPods Pro fonctionneraient bien avec l’appareil. Il a également noté que ses nouveaux modèles d’iPhone 15 Pro filmeront des « vidéos spatiales 3D » que vous pourrez regarder sur le Vision Pro. Cela aiderait en théorie à créer beaucoup plus de contenu pour les lunettes, même si à première vue, cela ressemble à ce que nous regardions sur View-Masters il y a longtemps. Plus de nouveauté qu’autre chose.

Pour être clair : certaines personnes semblent vouloir en savoir plus – n’importe quoi, vraiment – ​​sur le Vision Pro. C’est probablement la raison pour laquelle certaines personnes établissent un lien entre un geste de la main que vous pouvez utiliser pour contrôler les nouvelles montres Apple et ceux que vous utiliserez éventuellement pour contrôler les casques. Peut être! Là encore, on pourrait penser qu’Apple le dirait si c’était le cas.

Alors pourquoi Apple ne nous en a-t-il pas dit plus sur le Vision Pro aujourd’hui ?

La réponse la plus simple est la plus évidente : Apple toujours a un événement début septembre pour présenter ses nouveaux iPhones, et c’était cet événement, c’est donc ce qu’il a fait. Passer à autre chose.

C’est aussi, en gros, ce qu’Apple m’a dit, par e-mail, lorsque j’ai interrogé son service de communication aujourd’hui : il n’a rien dit d’autre sur le Vision Pro car « nous nous sommes concentrés sur l’iPhone, l’Apple Watch et notre objectif 2030 ». [a pledge to be carbon neutral in seven years].»

Mais ce n’est pas parce qu’Apple fait toujours quelque chose qu’elle le fera toujours à l’avenir. Prenez, par exemple, le Vision Pro, qui a été annoncé en juin mais qui ne sera pas disponible avant au moins sept mois après cela, au plus tôt. C’est un écart très long pour Apple, qui annonce presque toujours un produit et commence à le vendre en même temps ou peu de temps après. (L’intervalle le plus long dont je me souvienne avant cela était l’iPhone d’origine, qui avait un écart entre l’annonce et l’expédition de six mois en 2007.)

Une autre réponse évidente est qu’Apple n’a pas grand-chose à dire sur ce que vous pouvez faire avec Vision Pro, car les développeurs n’ont pas eu beaucoup de temps pour créer quelque chose de génial.

Jusqu’à présent, la seule référence que j’ai vue à une véritable application Vision Pro est celle d’un éditeur d’Apple Insider, qui dit avoir examiné un logiciel qui « forme les utilisateurs sur un processus industriel qui exige une conformité procédurale absolue ». Cela pourrait être utile ! Même si ce n’est pas excitant. Alors peut-être que le moment « putain de merde, je comprends maintenant » est encore à venir.

Il est également possible que des raisons moins optimistes expliquent le calme relatif autour de Vision Pro.

La possibilité la plus inquiétante : peut-être que personne ne crée ces moments parce qu’ils ne se produisent peut-être pas. C’est probablement l’avis de certains employés et anciens employés anonymes d’Apple, qui ont déclaré à des journalistes comme Tripp Mickle du New York Times qu’ils ne pensaient pas du tout qu’Apple devrait fabriquer le casque.

Ensuite, il y a le problème qui va tourmenter le Vision Pro pendant très longtemps : pour comprendre ce que les casques high-tech peuvent faire lorsque vous les portez, vous devez réellement les porter. Par définition, le simple fait de montrer l’appareil lui-même – ou même une vidéo de ce que vous pouvez voir ou faire lorsque vous le portez – ne lui rendra pas justice.

Donc, jusqu’à ce que nous portions tous ces choses, il sera toujours difficile pour Apple de nous dire pourquoi c’est génial de porter ces choses. Peut-être qu’ils espèrent que nous ferons tous la queue dans les Apple Store pour les essayer au lieu de regarder les keynotes. Mais d’ici là, je vais continuer à suivre ces lancements, en espérant être convaincu.