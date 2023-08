L’événement iPhone 15 d’Apple devrait maintenant avoir lieu le 12 septembre

Selon des sources proches de Bloomberg’s Mark Gurman et 9to5Mac, Apple décide actuellement entre le 12 et le 13 septembre pour sa date d’événement iPhone 15. Cependant, le 12 est le scénario le plus possible.

Une source d’information sont les partenaires transporteurs d’Apple. Des e-mails internes demandent aux employés de ne pas prendre de congés le mercredi 13 septembre, en raison d’une « annonce majeure sur les smartphones ». Gurman, en revanche, est plus enclin au 12 septembre, mais il souligne que les choses peuvent encore changer.

L’événement d’Apple se déroulera dans son format hybride habituel, ce qui signifie qu’il contiendra des vidéos préenregistrées nous rappelant l’ère de la pandémie, mais la plupart comprendront des présentations en direct. Bien sûr, le public en direct sera sur le campus d’Apple et une expérience pratique avec la nouvelle gamme d’iPhone 15 sera à l’ordre du jour.

