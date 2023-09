L’événement iPhone 15 d’Apple débute mardi. Voici à quoi s’attendre

Le PDG d’Apple, Tim Cook, tient le nouvel iPhone 14 lors d’un événement Apple au siège social de Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022. Carlos Barría | Reuters

Pomme organise mardi son événement de lancement le plus important de l’année à son siège social à Cupertino, en Californie, où il devrait dévoiler de nouveaux matériels, dont l’iPhone 15. Apple présentera une vidéo préenregistrée mettant en vedette les dirigeants de l’entreprise pour lancer les produits, qui sera diffusée en streaming sur YouTube et sur le site Web d’Apple. L’événement de l’année dernière a duré environ une heure et demie. Apple utilise des vidéos préenregistrées pour ses présentations de produits depuis 2020. Les lancements d’Apple sont importants pour l’entreprise et créent un battage médiatique pour les produits et préparent le terrain pour un blitz marketing à l’approche du trimestre de décembre, sa plus grande période de ventes de l’année. Trente et un millions de personnes ont regardé la vidéo YouTube d’Apple depuis son lancement l’année dernière, révélant que les clients aiment toujours obtenir des informations directement auprès de l’entreprise. Cette année, le géant de la technologie espère que les nouveaux iPhones pourront freiner la baisse des ventes, repousser la concurrence renouvelée de Huawei et persuader les propriétaires de téléphones Android de changer. Apple a également annoncé son nouveau casque VR, le Vision Pro, en juin avant un lancement prévu en 2024. La société pourrait faire le point sur ses efforts pour attirer les développeurs, mais plus de détails sur ce produit ne seront probablement pas publiés avant l’année prochaine. . Il est peu probable que les Mac et iPad d’Apple soient dévoilés mardi, étant donné que la société préfère généralement leur proposer ses propres événements. L’année dernière, Apple a annoncé de nouveaux iPad via un communiqué de presse. Les invitations de lancement de cette année portent le slogan « Wonderlust », bien que les slogans ne donnent pas nécessairement un aperçu de ce que la société annonce. CNBC couvrira le lancement en direct depuis le siège d’Apple et avec un blog en direct sur CNBC.com. L’année dernière, Apple a annoncé de nouveaux iPhones, Apple Watches et AirPod mis à jour lors de son événement de septembre. Voici à quoi s’attendre de l’édition de cette année :

iPhone 15 : USB-C et titane

Invitation d’Apple à son événement du 12 septembre. Pomme

Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone, poursuivant le modèle en place depuis 2020. Si Apple conserve son modèle de dénomination, les modèles de cette année partageront la marque iPhone 15. Apple est susceptible de lancer deux tailles d’iPhone de milieu de gamme, une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces, ainsi que deux tailles de téléphones « Pro » haut de gamme avec un boîtier en titane et de meilleurs appareils photo, selon rapports de Bloomberg Newsanalyste matériel de TF International Securities Ming Chi Kuo et les analystes de Wall Street. Cette année, le changement le plus important devrait être un port de chargement USB-C, remplaçant le port Lightning propriétaire d’Apple, introduit en 2012 comme chargeur d’iPhone « pour la prochaine décennie ». Un port de chargement USB-C sur les iPhones correspondra au même port de chargement sur les téléphones Android, les ordinateurs portables plus récents, les iPads, les écouteurs sans fil et autres gadgets. Ce changement est stimulé par la nouvelle réglementation européenne qui exige un port de recharge commun. Il est peu probable qu’Apple mentionne que le changement était requis par une nouvelle loi, mais il mettra probablement l’accent sur les avantages pour les utilisateurs, tels que la commodité ou une recharge plus rapide. Cela pourrait également donner au port un nom marketing exclusif à Apple.

Apple « se conformera » à la réglementation de l’Union européenne qui exige que les appareils électroniques soient équipés d’un chargeur USB-C, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. Cela signifie que les iPhones d’Apple, qui utilisent actuellement sa norme de charge Lightning propriétaire, devront changer pour prendre en charge l’USB-C. Jakub Porzyck | Nuphoto | Getty Images

Les nouveaux modèles Pro pourraient également recevoir un boîtier en titane, remplaçant l’acier inoxydable utilisé dans les derniers modèles. Le titane est plus léger que l’acier, ce qui réduit le poids total des téléphones. Les invitations à des événements affichent un logo Apple dans ce qui ressemble à une finition en titane. Les téléphones bas de gamme – qui devraient s’appeler simplement iPhone 15 – pourraient bénéficier d’une mise à niveau vers ce que la société appelle « l’îlot dynamique », ou une découpe qui maintient les caméras de reconnaissance faciale du téléphone vers le haut de l’écran. Les modèles Pro de l’année dernière ont abandonné « l’encoche » d’Apple au profit de la fenêtre ondulante, qui peut afficher des mises à jour en temps réel, telles que la distance à laquelle se trouve un Uber ou ce qui est joué sur l’application musicale. Le commutateur de sourdine, présent sur les iPhones depuis plus d’une décennie, pourrait acquérir de nouvelles fonctions en tant que « bouton d’action » personnalisable. Apple est également susceptible de se concentrer sur les améliorations de l’appareil photo et de la puce pour justifier la mise à niveau. Le modèle d’iPhone le plus grand et le plus cher, le plus gros Pro, pourrait recevoir un nouvel objectif capable de zoomer avec une puissance deux fois plus élevée que l’objectif zoom 3x de l’iPhone 14 Pro, selon Bloomberg. Une question ouverte est de savoir si Apple augmentera ses prix. Certains analystes le pensent, notant la hausse des coûts de pièces comme la mémoire ou les processeurs. Cependant, Apple n’a pas augmenté les prix des iPhone aux États-Unis l’année dernière dans des conditions similaires. Il modifie régulièrement ses prix dans le monde après les lancements et en réponse aux fluctuations monétaires.

Apple Watch et accessoires

Apple Watch Ultra. Sofia Pitt

L’année dernière, Apple a lancé l’Apple Watch Series 8 et un nouveau modèle en titane haut de gamme appelé Ultra en septembre. Les deux devraient recevoir des mises à jour cette année, bien que les montres Apple ne subissent généralement pas autant de changements majeurs d’année en année que les iPhones. Les montres grand public d’Apple ont la même taille et la même forme depuis 2018. L’entreprise est susceptible de mettre à niveau la puce à l’intérieur des nouvelles montres, ainsi que de mettre à jour ses capteurs de santé, selon les analystes. Mais Apple pourrait proposer des changements plus importants pour le 10e anniversaire de l’appareil l’année prochaine. Apple propose également plusieurs accessoires utilisant des connecteurs Lightning, comme certains de ses modèles AirPod, des écouteurs, des souris et des claviers Beats. Les AirPods Pro bénéficieront d’une nouvelle fonctionnalité qui ne nécessite pas de nouveau matériel appelée Adaptive Audio. Il utilise l’apprentissage automatique et des logiciels pour baisser intelligemment le volume et la suppression du bruit afin que les utilisateurs puissent être conscients de leur environnement immédiat. Apple mettra probablement à jour ses accessoires pour qu’ils fonctionnent avec l’USB-C, mais les accessoires mis à jour pourraient ne pas être discutés mardi ou pourraient être publiés plus tard.

iOS 17

Mode veille dans iOS 17 Todd Haselton | CNBC