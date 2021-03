Pokemon Go India organise son premier événement exclusif au pays, intitulé Festival of Colors. Se déroulant la veille de Holi, également connu sous le nom de festival des couleurs dans le monde occidental, l’événement Pokemon Go India aura lieu le 28 mars et se déroulera de 10h à 20h IST. Comme c’est la nouvelle norme, l’événement Pokemon Go n’inclura pas beaucoup de courses, ce qui a été rendu nécessaire en raison de la pandémie de Covid-19 toujours en cours. Sans surprise, l’événement Pokemon Go India se concentre sur de nombreuses couleurs, et pendant toute la durée de l’événement, les joueurs trouveront un certain nombre de Pokémon représentant les différentes couleurs du festival à apparaître lors de l’utilisation d’encens.

La liste des Pokémon qui devraient apparaître à intervalles réguliers en utilisant de l’encens comprend Bulbasaur, Drifloon, Alolan Grimer, Jigglypuff, Marill, Murkrow, Pikachu, Seel, Slugma, Sunkern et Trapinch – chacun représentant une couleur unique du festival. Les joueurs devront également se concentrer sur les tâches de recherche chronométrée pour tirer le meilleur parti du premier événement exclusif du Festival of Colors de Pokemon Go India – qui peut aboutir à une rencontre avec un Alolan Muk. Les autres récompenses des tâches de recherche chronométrée incluront la gamme complète de Pokeballs et de baies (encore une fois un assortiment de différentes couleurs), trois éléments spéciaux de mise à niveau, à savoir Dragon Scale, Sun Stone et la Sinnoh Stone, des éléments en jeu tels que des potions, des incubateurs et un pass de combat premium, deux boîtes d’événements spéciaux (dont une peut être réclamée gratuitement) et de l’énergie Mega Evolution pour Ampharos, Beedrill, Blastoise, Charizard, Gengar, Pidgeot et Venusaur.

Les joueurs de longue date du jeu en Inde peuvent être un peu déçus de ce que le premier événement exclusif Pokemon Go India a en magasin, car il n’offrirait pas tout à fait aux utilisateurs beaucoup de nouvelles fonctionnalités de jeu. Cependant, Niantic a été repéré en train de recruter pour mettre en place sa division officielle en Inde, ce qui suggère qu’un contenu plus exclusif pourrait arriver à Pokemon Go India à l’avenir. Alors que les rencontres de la communauté constituaient une grande partie de l’expérience Pokemon Go, la même chose reste suspendue en raison des effets de Covid-19. En conséquence, vous voudrez peut-être vous contenter d’un autre Alolan Muk dans votre arsenal en vous connectant au jeu le 28 mars.