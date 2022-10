L’événement Halloween 2022 de Pokemon Go ajoute de nouveaux Pokémon brillants et plus

Halloween est à l’horizon et Pokemon Go célèbre avec son événement annuel d’Halloween. Comme l’année dernière, l’événement sera divisé en deux parties et proposera plusieurs nouveaux Pokémon à attraper et d’autres bonus en jeu.

La première partie de l’événement se déroule du 20 octobre au 27 octobre. Pendant ce temps, Mega Banette fera ses débuts dans les méga raids. Chaque fois que vous battez le Pokémon, vous gagnez de l’énergie pour Mega Evolve votre propre Banette.

En plus de cela, deux nouveaux Pokémon brillants seront disponibles pour la première fois : Shiny Galarian Yamask et Shiny Noibat. Le premier apparaîtra dans les raids à une étoile, tandis que le second pourra éclore à partir d’œufs de 7 km. Giratina reviendra également aux raids pour l’événement, et chacun que vous attraperez connaîtra la Charged Attack Shadow Force.

En plus des Pokémon en vedette, une variété de bonus en jeu seront disponibles tout au long de l’événement. Vous gagnerez des bonbons doubles en attrapant, en faisant éclore et en transférant des Pokémon. Les PokeStops et les gymnases seront également décorés pour Halloween, et un remix du thème de Lavender Town jouera la nuit.

En attendant, l’événement Festival of Lights de Pokemon Go démarre le 14 octobre. La journée communautaire d’octobre a également lieu ce samedi 15 octobre. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements d’octobre.

