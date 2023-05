L’événement Google AI envoie l’action Alphabet au prix le plus élevé depuis août

Actions de Alphabet se négocient à leur plus haut niveau depuis août dans la foulée des annonces de Google sur l’intelligence artificielle lors de sa conférence des développeurs mercredi.

L’action était en hausse d’environ 5 % et se négociait à près de 118 $ par action jeudi matin.

Lors de son événement I/O, Google, propriété d’Alphabet, a annoncé qu’il apporterait des fonctionnalités d’intelligence artificielle à son produit de recherche phare pour transformer des requêtes complexes en réponses simples en combinant les résultats de plusieurs sources.

Google a également déclaré que sa suite d’outils de travail comme Google Docs permettrait bientôt aux utilisateurs de créer de nouveaux documents et de remplir des feuilles de calcul avec l’IA. La société a également déclaré qu’elle rendrait son chatbot Bard AI plus largement disponible et qu’elle aurait bientôt la capacité de répondre dans différentes langues et images.

Les analystes semblaient ravis que les annonces de Google le maintiennent à l’avant-garde de la course à l’IA et génèrent des rendements pour l’entreprise.

« Nous restons optimistes et considérons les E/S comme un événement de compensation qui contribuera à éroder le » surplomb de l’IA « très débattu … et à réduire l’écart de valorisation actuel de GOOGL par rapport à ses pairs », a écrit Brian Nowak, analyste chez Morgan Stanley.

REGARDER : L’IA occupe le devant de la scène lors de la conférence annuelle Google I/O d’Alphabet