L’événement familial préféré du week-end de Thanksgiving apporte une bonne dose de citrouille et de plaisir

TORONTO, 25 septembre 2024 /CNW/ – C’est de retour et plein de plaisir en famille. Ce long week-end de l’Action de grâce, PumpkinFest Toronto revient au parc Downsview Du 11 au 14 octobre 2024PumpkinFest Toronto, l’un des événements les plus populaires du week-end prolongé de la RGT, offre des tonnes de divertissements et de plaisirs en famille, des manèges et des activités aux spectacles en direct qui émeuvent, amusent et éduquent.

PumpkinFest Toronto est un fantastique événement en plein air de quatre jours avec le très populaire champ de citrouilles géantes, des séances de photos, des manèges, des toboggans gonflables, des jeux amusants, un labyrinthe de maïs gonflable, de la nourriture délicieuse, une gamme de divertissements pour enfants et familles ainsi qu’un tour de train miniature antique et une promenade en tracteur tiré par un chariot à foin. Les rencontres quotidiennes avec Chase et Skye de la Pat’ Patrouille ne sont qu’une autre caractéristique amusante du PumpkinFest Toronto. Tous ces divertissements familiaux, avec des rebonds et des manèges illimités toute la journée, sont inclus dans le prix spécial en ligne de 30 $ par enfant de 2 à 12 ans et 15 $ par personne de 13 ans et plus. Les enfants de 23 mois et moins bénéficient d’une entrée gratuite au parc. Le stationnement, les food trucks, les vendeurs, le trampoline élastique, l’escalade sur mur d’escalade et les promenades à poney sont payants.

L’attraction la plus populaire du PumpkinFest Toronto reste le Peter’s Pumpkin Patch. Ce champ de citrouilles géant est rempli de citrouilles de toutes tailles et de toutes formes, ainsi que de nombreuses occasions de prendre des photos mémorables. Avec des bottes de foin et des tiges de maïs en guise de décoration, les familles prennent les plus jolies photos des enfants et de fabuleuses photos de famille. La gamme de citrouilles orange et blanches ajoute de la couleur et offre aux familles la possibilité de choisir leurs citrouilles parfaites pour Thanksgiving et Halloween. Le vendredi est un jour de travail pédagogique pour de nombreuses personnes Ontario écoles, donc du temps supplémentaire pour s’amuser en famille.

PumpkinFest Toronto, qui célèbre sa neuvième année, se déroule en plein air au parc Downsview le 11-14 octobre. Il est organisé par Superior Events Group, un leader nord-américain du divertissement interactif et organisateur de plusieurs Toronto festivals, dont le Kids Fest Toronto et le Easter Fun Fest. Lieu : Parc Downsview – 35 Carl Hall Road. Horaires : 10h00 – 18h00 quotidiennement. Un parking sur place est disponible pour 15 $ par voiture. Les billets en ligne sont disponibles à des tarifs réduits de 30 $ par enfant et 15 $ par adulte, offrant un accès illimité aux structures gonflables et aux manèges. Les prix d’entrée sont 35 $ par enfant et 20 $ par adulte, avec entrée gratuite pour les enfants de 0 à 23 mois. Pour plus d’informations, visitez https://www.pumpkinfesttoronto.com.

SOURCE Groupe Superior Events

Contact média : Dani Stern, 416-457-3475, [email protected]