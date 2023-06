L’événement du 19 juin à Spring Valley était festif et réfléchi – Shaw Local

Il y avait de la musique live, de la nourriture et des boissons, du basket-ball et des maisons gonflables lundi lors d’une célébration du 19 juin de quatre heures à Kirby Park à Spring Valley.

Il y avait aussi un message sérieux transmis par un certain nombre d’orateurs publics, avant que plus de musique ne remplisse le parc.

Les jeunes s’assoient le long du terrain de basket et écoutent les conférenciers le lundi 19 juin 2023, lors d’une célébration du 19 juin au Kirby Park à Spring Valley. (Derek Barichello)

Les messages sous-jacents étaient de se tenir ensemble, de veiller les uns sur les autres, de mettre fin à la violence et de rester proactif – et non réactif.

Darryl Stuggis a déclaré qu’il avait approché le conseil municipal de Spring Valley il y a deux semaines, dans l’espoir d’organiser un événement, car il pensait qu’il était important de célébrer le 19 juin et de réfléchir.

Il a dit qu’il était reconnaissant à la fois au conseil de Spring Valley et au chef de la police, qui ont visité la célébration. Il a dit qu’il était reconnaissant de voir Juneteenth reconnu dans la vallée de l’Illinois.

Stuggis a distribué à toutes les personnes présentes une brochure expliquant la signification de Juneteenth. La fête fédérale commémore le 19 juin 1865, lorsque les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris qu’ils avaient été libérés, deux ans après la publication de la proclamation d’émancipation.

« C’est un moment d’évaluation, d’auto-amélioration et de planification de l’avenir », a déclaré Stuggis.