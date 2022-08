L’événement des championnats du monde Pokemon Go est prévu pour le 18 août

Les championnats du monde Pokemon ont lieu plus tard ce mois-ci, et Pokemon Go organise son propre événement en jeu pour célébrer. L’événement des Championnats du monde débute le 18 août et propose des rencontres Pokémon spéciales, des bonus et d’autres fonctionnalités. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement à venir.

Calendrier des événements des championnats du monde

L’événement des Championnats du monde de Pokemon Go débutera à 10 h, heure locale, le 18 août et se terminera à 20 h, heure locale, le 23 août.

Événement en vedette Pokémon

Un nouveau Pokémon fera son entrée lors de l’événement : les Championnats du Monde Pikachu. Cette version de la souris électrique portera un costume spécial et un haut-de-forme, et elle apparaîtra dans des raids à une étoile tout au long de l’événement. Vous aurez également une chance d’en rencontrer un en accomplissant des tâches de recherche chronométrées et sur le terrain.

En plus de Pikachu, Zacian et Zamazenta reviendront dans des batailles de raid cinq étoiles. Vous pourrez également rencontrer les Pokémon suivants dans les raids sauvages et de niveau inférieur :

Frai sauvage

Nidoran (F)

Mankey

Machop

Mudkip

Sableye

Médite

Swablu

Sphère

Croagunk

Décharné

Araignée

Stunfisk galarien

Raids une étoile

Championnats du monde Pikachu

Galarian Farfetch

Marill

Barbouch

Timburr

Décharné

Raids trois étoiles

Primeape

Lickitung

Airmure

Raids cinq étoiles

Méga raids

Bonus d’événement

En plus du Pokémon présenté, divers bonus en jeu seront actifs tout au long de l’événement. Tout d’abord, vous gagnerez le triple du montant habituel de Stardust pour avoir remporté des matchs de Go Battle League. Vous pourrez également rencontrer des entraîneurs avec des équipes inspirées des champions régionaux à PokeStops, et de la musique inspirée de Victory Road jouera lors des batailles contre d’autres joueurs.

En attendant, Pokemon Go Journée communautaire d’août est prévu pour le 13 août. Le mythique Pokemon Genesect est également de retour dans des raids cinq étoiles dans le cadre du Événement d’évacuation. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements d’août.