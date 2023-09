L’événement de volleyball du Nebraska attire 92 003 fans et établit un record de fréquentation sportive féminine

La chanson de combat du Nebraska commence par « Il n’y a aucun endroit comme le Nebraska ». En matière de volleyball, ces mots n’ont jamais été aussi vrais que mercredi soir.

Les Cornhuskers ont revendiqué le record du monde de la plus grande participation à un événement sportif féminin avec 92 003 personnes remplissant le Memorial Stadium de Lincoln pour leur match de volley-ball contre Omaha.

L’université a visé ce record au printemps dernier lorsqu’elle a annoncé qu’elle organiserait une journée de célébration d’un sport qui jouit d’une immense popularité dans cet État de moins de 2 millions d’habitants.

L’événement a commencé par une exposition entre les puissances de la Division II de l’État, Nebraska-Kearney et Wayne State, et a été suivi par le balayage en trois sets des Huskers contre Omaha lors d’un match de saison régulière. L’artiste country Scotty McCreery s’est produit par la suite.

Le précédent record de fréquentation était de 91 648, établi lors d’un match de football de la Ligue des champions lorsque Barcelone a battu le Real Madrid 5-2 au stade Camp Nou en 2022.

La capacité officielle du Memorial Stadium est d’un peu plus de 85 000 places pour le football, mais ce nombre était plus élevé pour cet événement car il y avait des sièges et des places debout sur le terrain.

Les supporters en rouge et blanc ont commencé leurs fêtes à l’extérieur du stade quelques heures avant le premier service d’une exhibition que Wayne State a remportée en trois sets. Le stade était plein au quart au début de ce match et s’est progressivement rempli à pleine capacité à mesure que les joueurs d’Omaha et du Nebraska s’échauffaient.

Il y a eu un survol pendant l’hymne national et, quelques minutes avant le premier service, l’entraîneur John Cook a conduit ses Huskers dans le stade jusqu’au Tunnel Walk, la tradition de longue date de l’équipe de football. Chants synchronisés de « Go Big Red ! » ont été entendus partout.

Husker Nation, vous l’avez fait. Le RECORD DU MONDE pour un événement sportif féminin vit à Lincoln. Fréquentation d’aujourd’hui : 9️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣3️⃣ Il n’y a AUCUN ENDROIT comme Nebraska. pic.twitter.com/lQFguWHyp8 —@HuskerVB

Les conditions étaient presque parfaites : 83 degrés, un ciel dégagé et un vent du sud soufflant à 4 mph au niveau du terrain avec des rafales.

Bien que 91 648 personnes aient été largement reconnues comme le record de fréquentation sportive féminine, au moins un match de la Coupe du monde féminine non officielle de 1971 à Mexico aurait attiré 110 000 personnes.

Le record américain de fréquentation pour un événement sportif féminin avait été de 90 185 lors de la finale de la Coupe du monde de football 1999 entre les États-Unis et la Chine au Rose Bowl de Pasadena, en Californie – le match au cours duquel Brandi Chastain a arraché sa chemise après avoir marqué le tir de pénalité décisif pour les États-Unis gagnent.

La NCAA ne suit pas la fréquentation dans tous les sports, mais le directeur associé de la coordination des médias et des statistiques, Jeff Williams, a déclaré qu’une foule de plus de 90 000 personnes était facilement parmi les plus nombreuses pour un match autre que le football. Un match de hockey en plein air entre le Michigan et l’État du Michigan en 2010 au Michigan Stadium d’Ann Arbor a attiré plus de 113 000 fans.

Rien de tel qu’une promenade dans le tunnel @Huskers. 😍@HuskerVB x @HuskerFootball 📺 : @BigTenNetwork pic.twitter.com/y8HnYSGBiK —@BigTenNetwork

Un message sollicitant les commentaires des responsables du Guinness World Records n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le Nebraska a affiché complet 306 matchs consécutifs de saison régulière (l’événement de mercredi ne comptera pas dans la séquence car il ne se déroulera pas sur le terrain Devaney Center de l’équipe). Les Huskers ont dominé le pays en termes de fréquentation chaque saison depuis 2013, et huit des neuf plus grandes foules de l’histoire du volleyball de la NCAA sont des matchs impliquant le Nebraska.

Affaire à l’échelle de l’État

Le Nebraska a remporté cinq championnats nationaux de volleyball et son programme est l’un des rares sports féminins de division I à générer des bénéfices – 1 million de dollars américains l’année dernière, selon le directeur financier du département des sports, Doug Ewald.

« C’est une déclaration sur le Titre IX, et ayant deux filles, ce que le Titre IX a fait pour le sport féminin est énorme », a déclaré le fan Troy Pfannenstiel d’Omaha avant les matches.

Le chancelier Rodney Bennett a annulé les cours de la journée. Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, était présent, tout comme le gouverneur Jim Pillen. Il en était de même pour les joueurs de volley-ball Husker qui ont fait partie des équipes emblématiques de l’entraîneur Terry Pettit pendant quatre décennies. Les équipes de lycées d’un État s’étendant sur 430 miles de frontière à frontière ont été dispensées des cours pour y assister.

C’est ÉNORME, tant pour le volley-ball que pour le sport féminin. J’aimerais pouvoir être là en personne pour assister à ce match, mais je suis fier d’être un ancien de @HuskerVB ❤️ #volleyballday #GBR https://t.co/TDDDAaJwcm —@SarahPavan

Il y a 75 femmes de l’État du Nebraska qui figurent sur les listes de volleyball de division I cette saison. Avec 44 joueurs par million d’habitants, l’État est derrière Hawaï (67 par million) en termes de joueurs de Division I produits par habitant, selon le statisticien et historien du volleyball Rich Kern de RichKern.com.

Le volleyball a dépassé le basket-ball en tant que sport d’équipe féminin n°1 dans les lycées aux États-Unis. Il a longtemps été n°1 au Nebraska.

Inspiration

Environ 7 000 filles jouent au volley-ball dans les lycées de l’État. Le volleyball est pratiqué sous diverses formes au Nebraska depuis le début des années 1900. Pendant de nombreuses années, les matchs de volley-ball féminin étaient des échauffements pour les matchs de basket-ball masculin. Le volleyball est devenu un sport sanctionné en 1972 et a pris son essor à la fin des années 1970 lorsque Pettit a invité de nombreux entraîneurs des lycées de l’État à travailler dans ses camps à Lincoln.

Pettit a également mené des cliniques dites « satellites » dans de petites villes de l’État. Dans un endroit où les garçons grandissent en rêvant de devenir joueurs de football des Cornhusker, de nombreuses filles sont également passionnées par l’idée de jouer un jour au volleyball pour une équipe du Nebraska qui se classe chaque année parmi l’élite nationale.

Ella Beck, 10 ans, est venue avec un groupe du petit Pierce pour assister à son premier match de volley-ball universitaire et soutenir sa joueuse préférée, la passeuse Lexi Rodriguez.

Neveah Kehr, 10 ans, est venue avec sa mère, Nicki, de Bismarck, dans le Dakota du Nord, pour participer à l’événement. Nicki est diplômée du Nebraska et a élevé sa fille en regardant les Huskers à la télévision.

Neveah portait le maillot n°5 de la bloqueuse centrale Bekka Allick lors d’un rassemblement d’encouragement avant les matches et, sous les applaudissements de plus de 1 000 supporters, elle a été invitée à marcher jusqu’à l’endroit où se trouvaient les joueurs et a été présentée à la femme qu’elle appelait son idole.

Neveah a pleuré et Bekka lui a fait un câlin.