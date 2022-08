L’événement de rachat d’armes du shérif de Kane a tellement réussi que la deuxième session prévue dimanche est annulée – Shaw Local

Le premier programme communautaire de rachat d’armes à feu organisé par le bureau du shérif du comté de Kane depuis plus de 20 ans a suscité tellement d’intérêt samedi qu’une deuxième session prévue ce week-end a été annulée.

L’événement sans poser de questions a été plus populaire que prévu et les cartes-cadeaux de 100 $ par arme fournies par la Community Christian Church et d’autres organisateurs se sont épuisées bien avant la fin de l’événement de trois heures. Les cartes-cadeaux étaient destinées à des magasins tels que Target, Meijer et Jewel, ont indiqué les organisateurs.

«Nous sommes complètement à court de cartes-cadeaux. C’est plus réussi que prévu », a déclaré le sous-shérif Pat Gengler vers 11 heures, une heure avant la fermeture prévue.

À ce moment-là, Gengler a déclaré que les organisateurs comptaient toujours, mais que plus de 100 armes avaient été remises. Une dizaine de participants attendaient à l’ouverture de l’événement.

En raison de l’affluence, l’événement d’aujourd’hui est annulé.

“Nous allons rencontrer nos partenaires communautaires et évaluer la nécessité d’organiser de futurs événements”, a déclaré Gengler.

Co-organisé par le département de la santé du comté de Kane et la police d’Aurora au bureau du département de la santé à Aurora, l’intention était d’améliorer la sécurité communautaire.

“Nous espérons que le chiffre d’affaires d’armes à feu non désirées et opérationnelles de nos citoyens réduira la probabilité de blessures accidentelles ou de décès et d’armes à feu volées dans les maisons et utilisées plus tard dans la perpétration de crimes”, a déclaré le shérif Ron Hain avant l’événement.

Les autorités ne s’attendaient pas à ce que des membres de gangs ou des criminels rendent leurs armes illégales, a déclaré Gengler. Au lieu de cela, l’événement a fourni aux gens un moyen de se débarrasser des armes dont ils ne voulaient plus.

La plupart des armes remises étaient de vieux fusils et revolvers, a déclaré Gengler, bien qu’une carabine M1 et un vieux pistolet à poudre noire qu’un homme ait fabriqué lui-même aient également été reçus.

Les armes devaient être déchargées, opérationnelles et amenées dans un étui, une boîte, un sac ou le coffre d’un véhicule.

“Ils étaient pour la plupart, ‘Nous ne savons vraiment pas quoi en faire'”, ont noté les participants, selon Gengler. “Nous ne posons aucune question, nous les prenons simplement”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l’événement offrait un moyen de se débarrasser des armes à feu sans craindre qu’elles ne soient utilisées pour commettre des crimes plus tard. Une femme a dit qu’elle avait pensé à vendre l’arme, mais qu’elle s’inquiétait de ce qu’il adviendrait après sa revente, selon Gengler.

L’événement de samedi visait à se faire une idée des besoins et du niveau d’intérêt. Avec cela, la deuxième partie du rachat prévue dimanche sera probablement reportée, a déclaré Gengler.

https://www.dailyherald.com/news/20220827/kane-sheriffs-gun-buyback-event-so-successful-a-second-session-planned-for-sunday-was-canceled