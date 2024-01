L’événement de masse de Paris 2024 se déroule

Vous trouverez le dossier de presse dédié au Mass Event Running via ce lien:

Dossier de presse

Carte des itinéraires

Visuel du départ

Visuel de la course connectée

A six mois du début des Jeux de Paris 2024, Paris 2024 et Orange, sponsor officiel du Mass Event Running, présenter les visages de ceux qui auront la chance de se lancer dans le même parcours que les marathoniens olympiques le soir du 10 août 2024.

Ces visages viennent de toute la France et certains de l’étranger. Ils ont transpiré pendant des années, en relevant les défis du Club Paris 2024 sur l’application Mass Event Running, ou en participant aux défis de la Team Orange Running. Ils auront l’opportunité de participer au premier événement sportif ouvert au grand public de l’histoire des Jeux Olympiques.

Une course exceptionnelle au coeur de Paris qui débutera, à partir de 21h00 pour le 42km et 23h30 pour le 10km, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris et se terminera sur l’Esplanade des Invalides. Le parcours Mass Event Running serpentera à travers quelques-uns des plus beaux sites et monuments de Paris et de sa région.. Une course spectaculaire de 42,195 km, avec en toile de fond la Pyramide du Louvre, le Grand Palais, le Château de Versailles, la Tour Eiffel…

Avec le Mass Event Running, les participants se plongeront dans un expérience sportive, festive et populaire qui marquera l’histoire des Jeux. Les participants garderont un souvenir unique, grâce à de nombreuses installations son et lumière tout au long du parcoursla présence d’athlètes et de célébrités, de supporters enthousiastes et de zones d’encouragement avec de nombreuses activités, tout cela pour inspirer les participants dans la dernière ligne droite.

La grande célébration du Mass Event Running sera également une course connectée d’une ampleur sans précédent, la transformant en une expérience extraordinaire.. Notre ambition est de permettre au plus grand nombre de se joindre et de participer à l’événement, leur permettant ainsi de vivre l’expérience Mass Event Running depuis n’importe où dans le monde, même dans le confort de leur foyer.

Organisé parallèlement au Mass Event Running, le Connected Marathon Pour Tous débutera le samedi 10 août à 8h00, coïncidant avec le départ du marathon olympique masculin depuis le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. De Sydney à Nairobi, en passant par la Colombie ou Tahiti, partout dans le monde, Paris 2024 invitera le grand public à participer à cette course connectée inédite pour célébrer les Jeux et le sport. Les coureurs doivent courir au moins 30 minutes pour que leur participation soit prise en compte.