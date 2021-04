Les organisateurs d’esports basés à Bengaluru, The Esports Club (TEC), ont annoncé la conclusion du LG Ultragear TEC Invitational propulsé par HyperX, leur dernière campagne d’esports Valorant. La start-up d’esports s’était associée à LG Ultragear et HyperX pour organiser trois événements de jeu Valorant en Inde en janvier, février et mars. Chaque événement a accueilli huit équipes en compétition pour un prize pool de Rs 3 lakhs (chaque événement). Dans un communiqué, le club Esports a déclaré que l’événement récemment conclu était l’un des événements esports Valorant les plus réussis de la région, établissant des records d’audience au cours de la campagne de trois mois. L’équipe «Global Esports» a remporté les deux premières éditions du TEC Invitational, et «Team Mahi» a remporté la troisième édition. Notamment, les équipes à venir comme «Enigma Gaming» et «Samurai Esports» ont également attiré l’attention lors de la campagne e-sport Valorant. Team Enigma a réussi à battre le champion en titre Global Esports pour assurer sa toute première place dans une finale de tournoi. L’équipe a affronté l’équipe Mahi le 4 avril.

Parlant de leur dernière campagne, Ishaan Arya, co-fondateur de The Esports Club, a déclaré: «Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur départ pour 2021 avec une réponse aussi fantastique de nos équipes et de nos fans. Le TEC Invitational n’est que la première étape de ce que nous avons prévu pour 2021 et nous annoncerons des campagnes qui changeront la donne pour Valorant dans les prochaines semaines. » Directeur de l’e-sport au club Esports, Mansoor ‘Nabu’ Ahmed a ajouté que la campagne prouvait également la popularité et «l’avenir de Valorant Esports en Inde». Valorant est un jeu de tir de héros gratuit développé et publié par Riot Games – les développeurs appartenant à Tencent derrière des titres comme League of Legends et Legends of Runterra. Le club Esports ajoute que la dernière campagne a battu ses records précédents et a enregistré 11 500 spectateurs simultanés pour la finale.

Parmi les autres équipes invitées qui ont participé à l’événement, citons Godlike Esports, XTZ Esports, Reckoning Esports, Paratroops, Team Villainous, AhYeah Gaming et Chillin With Friends.