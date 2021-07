L’événement de hacker DEF CON torréfié sur les réseaux sociaux après avoir invité un haut responsable de la sécurité intérieure des États-Unis en tant qu’orateur principal – RT USA News

La conférence de hackers très médiatisée DEF CON a été accusée de « se vendre » par des participants de longue date sur les réseaux sociaux après que les organisateurs ont annoncé que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, serait l’orateur principal cette année.

La convention annuelle, qui réunit généralement plusieurs milliers de personnes, est l’un des plus grands événements de hackers au monde. La 29e édition de la conférence devrait se tenir à Las Vegas au début du mois prochain.

Ces dernières années, DEF CON a ouvert ses portes aux experts techniques des agences gouvernementales américaines et du secteur des entreprises. Cependant, l’inclusion de Mayorkas – un avocat qualifié et un fonctionnaire de carrière – a provoqué une vague de réactions de colère de la part d’autres orateurs, d’anciens combattants de la conférence et d’autres membres de la communauté des pirates informatiques.

Au cours du week-end, les organisateurs ont publié un tweet pour souhaiter la bienvenue à Mayorkas, louant son « richesse d’expérience » et « leadership sur le #cyber » et autre « connaissances. » Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont remis en question leur choix d’orateur principal, se demandant quelles étaient exactement ses références technologiques.



Une personne commenté qu’on pourrait peut-être lui demander « la quantité de données traitées » permettre à Mayorkas « pour expulser 2,1 millions de Mexicains lorsqu’il était secrétaire adjoint [of the Homeland Security Department]» lors de la deuxième administration Obama.

Un autre individu suggéré qu’on pourrait demander à Mayorkas ce qu’il pense de « recycler les armoires de serveurs en cages » d’héberger des immigrants illégaux et si ce serait un « objectif de durabilité » soutenir.

Pendant ce temps, l’un des principaux orateurs de l’événement, Ian Coldwater, a déclaré qu’il était « désappointé » avec les organisateurs et s’est demandé si « nous avons vraiment besoin d’entendre le responsable des opérations des cages pour bébés en ce moment, à ce stade historique particulier ? »

Pensez au monde dans lequel nous vivons actuellement. Pensez aux dernières années. Avons-nous vraiment besoin d’entendre le responsable des opérations des cages pour bébés en ce moment, à ce stade historique particulier ? Est-ce la meilleure chose à faire pour la communauté ? Pour le monde? – Ian Coldwater (@IanColdwater) 23 juillet 2021

Certains utilisateurs ont signalé un « incohérence majeure » dans le choix du conférencier principal et des DEF CON « processus de sélection de contenu plus large », avec une personne se demandant que ce soit un « conférence sur les hackers, sauf lorsqu’il s’agit d’un keynote. »

Selon la page « Appel à contributions » de l’événement, tout le contenu de l’événement doit « soutenir l’état d’esprit des hackers » au lieu de soumissions mieux adaptées pour « conférences de l’industrie de la cybersécurité » qui ne correspondent pas aux « culture, esprit et sujet » approprié à un « piratage arnaque. »

D’autres se sont demandé si le tweet avait été envoyé « sous la contrainte, » avec une personne en citant les « anormal » choix de l’orateur principal, l’utilisation de « termes des sociétés par actions » et le « utilisation unronique de #cyber. » Un autre demandé pourquoi DEF CON était « tweeter comme une entreprise de taille moyenne dont personne ne se soucie ? »

Les organisateurs ont également annoncé que Mayorkas participerait à une « Entretien de style entre deux serveurs” avec le fondateur de DEF CON Jeff Moss, qui porte le nom de hacker ‘Dark Tangent’. Plusieurs utilisateurs appelé il « honteux » de la part des organisateurs à « entretenez cet embarras. »

En réponse aux critiques, Moss tweeté, « Le DHS est civil, pas militaire, et avec toutes les nouvelles autorités CISA [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency] a, ils vont être de plus en plus impliqués. L’administration actuelle n’est pas la précédente.

Il plus tard ajoutée ce « la politique vient du haut vers le bas, donc pour comprendre les priorités de la CISA, il serait utile de connaître les secrétaires – ou les présidents ».

Ou pour dire encore plus franchement : nous nous soucions bien plus que Cyber. Et l’opinion générale est que le DHS a beaucoup à répondre, grâce à ses actions sous les administrations précédentes. Malheureusement, @SecMayorkas va devoir travailler sous cette ombre pendant un certain temps. — APT 303 est Infosec Zathras. (@bluknight) 24 juillet 2021

Certains utilisateurs ont dit que ce n’était rien de nouveau pour DEF CON tandis que d’autres souligné que le jeu annuel « Spot the Fed » de l’événement n’était pas « Censé être aussi facile. » Dans une blague de longue date à la conférence qui joue sur le secret de polichinelle sur les agences fédérales infiltrant l’événement, les participants reçoivent des prix pour identifier les agents.





