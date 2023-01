L’événement de base de Joliet recueille 160 000 $ pour 6 agences du comté de Will – Shaw Local

Wendy Hill, directrice de programme pour la Wilmington Coalition for a Healthy Community, dit qu’elle est impressionnée par la façon dont les «sorcières» peuvent transformer une soirée amusante en fonds qui soutiennent les agences locales qui servent les femmes et les enfants.

Hill fait référence à Witches Night Out, une soirée entre filles d’octobre de deux jours dans le comté de Will, où des milliers de participants sortent dans des costumes de sorcière élaborés pour se mêler, déguster des aliments et des boissons sorcières et faire leurs achats auprès d’une variété de vendeurs d’articles faits à la main. .

Des femmes, déguisées en sorcières, s’assoient autour d’un feu dans la cour lors de Witches Night Out jeudi soir à Joliet. (Kristen Koppers)

À la suite de l’événement de 2022, six agences du comté de Will ont récemment reçu des chèques totalisant 160 000 $, selon Denise Maffeo de Joliet, présidente du conseil d’administration d’Events for a Cause, l’organisation 501(c)(3) qui héberge Witches Night Out.

Les organisations sont CASA of River Valley, Guardian Angel Community Services à Joliet, Will County Habitat for Humanity, Morningstar Mission à Joliet, Stepping Stones Treatment Center et Wilmington Coalition for a Healthy Community, a déclaré Maffeo.

Events for a Cause a remis les chèques lors de sa partie vacances au Jacob Henry Mansion à Joliet. Hill a déclaré que le don signifie que la Coalition de Wilmington pour une communauté en bonne santé ne s’inquiétera pas de ses coûts de fonctionnement pour les deux prochaines années et que “la gratitude ne peut pas couvrir” à quel point ils sont appréciés.

“Nous essayions juste de ne pas commencer à brailler sur leur générosité”, a déclaré Hill. “C’était écrasant.”

Paul Lauridsen, directeur exécutif du Stepping Stones Treatment Center à Joliet, a déclaré qu’il était «très reconnaissant» pour les dons au fil des ans.

Paul Lauridsen, directeur exécutif de Stepping Stones, s’entretient avec le Herald-News le mardi 25 juin 2019, à son bureau de Joliet, Illinois. (Eric Ginnard)

C’est particulièrement vrai pendant «cette période de COVID» puisque Stepping Stones a dû réduire le nombre de personnes qu’il pouvait desservir, a déclaré Lauridsen. Les dons ont aidé à compenser la perte de revenus qui en résulte, d’autant plus que Stepping Stones fournit des traitements et des services aux personnes même lorsqu’elles ‘t se permettre de payer pour le traitement et les services, a déclaré Lauridsen.

“Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie pour les gens que nous servons”, a déclaré Lauridsen.

Kevin Watson, directeur exécutif de MorningStar Mission à Joliet, a déclaré que le don “signifie beaucoup pour nous”.

Le représentant de MorningStar Mission, Kevin Watson, siège à la réunion du conseil d’appel du zonage de la ville de Joliet. Jeudi 19 mai 2022, à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

“C’est vraiment chouette de voir ces dames se réunir, passer un si bon moment et récolter autant pour toutes ces agences bien méritées”, a déclaré Watson. «Il sera certainement utilisé à bon escient. Nous en sommes reconnaissants.

Ines Kutlesa, Ines Kutlesa, directrice générale de Guardian Angel Community Services, a déclaré que le don aide à soutenir les programmes de lutte contre la violence domestique de Guardian Angel, les abris d’urgence et les familles qui ont besoin de services de soutien.

“Nous sommes un partisan de longue date et un bénéficiaire des fonds Withes Night Out”, a déclaré Kutlesa. “Nous sommes très reconnaissants de faire partie d’un comité de femmes extraordinaires qui se réunissent chaque année pour collecter des fonds pour des services essentiels dans notre communauté qui soutiennent les femmes et les enfants.”

Ines Kutlesa, PDG de Guardian Angels Community Services, prend la parole lors de l’événement du 125e anniversaire de l’organisation au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La première Witches Night Out a eu lieu en 2010 au Renaissance Center à Joliet. L’événement d’une journée est brusquement devenu deux jours en 2018 après que les billets se soient rapidement vendus.

Ses fondatrices, l’ancienne résidente de Joliet, Kathy Mihelich et Judy Erwin de Plainfield, ont modelé l’événement sur le modèle d’une soirée entre dames qu’elles avaient vue dans une autre ville et ont ajouté un élément de collecte de fonds abordable.

“Trop de collectes de fonds ne sont pas abordables pour tout le monde”, a déclaré Mihelich dans un article du Herald-News de 2012. “Mon mari et moi assistons tout le temps à de grands galas qui coûtent entre 100 et 250 $. Nous voyons les mêmes personnes à chaque événement. Pourquoi ne pas organiser une collecte de fonds à laquelle tout le monde peut participer et se sentir bien ? »

Les fondatrices de Witches Night Out sont l’ancienne résidente de Joliet Kathy Mihelich (à gauche) et Judy Erwin de Plainfield (à droite).

Mihelich a fondé Events for a Cause, LLC en 2016, pour superviser Witches Night Out, selon le site Web Witches Night Out.

Witches Night Out a rapporté 14 000 $ en 2010, selon son site Web. Maffeo a déclaré que 2022 était la première fois que Witches Night Out collectait 160 000 $ et que l’événement avait collecté un total de 736 000 $ au fil des ans.

“Ce qui, je pense, est vraiment incroyable pour une fête avec des costumes”, a déclaré Maffeo.

Maffeo a déclaré que Events for a Cause a également organisé un événement en avril au cours des trois dernières années “pour maintenir l’intérêt” pour l’événement Witches Night Out et avec l’intention de lancer un programme de subventions.

Les événements d’avril ont inclus un mystère de meurtre, un bal d’adultes et une soirée dansante, a déclaré Maffeo.

Un programme de subventions aiderait les petites organisations à but non lucratif qui n’ont pas assez de membres pour faire du bénévolat à Witches Night Out, a déclaré Maffeo. Parce que lorsque les agences demandent à être une agence bénéficiaire, les agences acceptent également d’envoyer des bénévoles pour aider à la décoration et à l’assemblage du panier de tombola. dons, a déclaré Maffeo.

« Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles », a déclaré Maffeo. « En deux jours, nous avons 3 000 invités. Nous avons donc besoin de beaucoup de gens pour gérer les choses pour nous.

Maffeo a déclaré que le personnel de Jacob Henry Mansion s’occupait du bar, de la nourriture et de la mise en place des tables. Hill a déclaré avoir été l’un des bénévoles de la Wilmington Coalition for a Healthy Community pendant deux ans avant que l’organisation ne reçoive des fonds Witches Night Out pour la première fois en 2021.

Et Hill était ravi d’être bénévole.

“Une fois que vous êtes là et que vous voyez ce qu’ils font, comment ils le font et quel est le résultat, cela vaut le temps et les efforts”, a déclaré Hill. “Cela vous donne l’impression de faire partie de quelque chose de grand et à grande échelle – un effort merveilleux.”

La résidente de Shorewood Pat Poli (à gauche) et Lenore Branchaw-Harr (à droite) de Joliet attendent que les portes s’ouvrent pour Witches’ Night Out le 25 octobre 2012 au Renaissance Center de Joliet. (Shaw Media)

Hill a déclaré que la Wilmington Coalition for a Healthy Community a reçu des subventions fédérales «de temps en temps dans notre histoire» (et en a actuellement deux petites, a-t-elle ajouté). Mais le don de Witches Night Out peut être dépensé dans des domaines non couverts par la subvention fédérale, tels que le loyer, les services publics et les camps d’été pour les enfants, a déclaré Hill.

Hill était également ravie que la Coalition de Wilmington pour une communauté en bonne santé fasse partie de certaines organisations vraiment exceptionnelles, des endroits où ils référent des clients si la coalition ne peut pas les aider, a-t-elle déclaré.

“Pour nous, être inclus à ce niveau est incroyablement humiliant”, a déclaré Hill.

Witches Night Out est devenu si populaire que les gens ont du mal à obtenir des billets pour l’événement. Maffeo a déclaré que les billets étaient historiquement mis en vente à midi le 1er septembre. Cinq minutes plus tard, les deux jours sont généralement complets, a-t-elle déclaré.

Bien que les billets coûtent plus cher que par le passé – 35 $ au lieu de 15 $ à l’origine – c’est toujours un événement très abordable, a déclaré Maffeo, même avec les nouveaux services de stationnement et de navette pour assurer la sécurité des participants, a-t-elle déclaré.

Les organisateurs s’efforcent d’ajouter de nouveaux éléments chaque année, a déclaré Maffeo. En 2022, c’était une danse flash mob pour célébrer la sortie du film “Hocus Pocus 2022”, a déclaré Maffeo. Jillian Dugan de Star 96.7 a été animatrice du concours de costumes, a déclaré Maffeo.

Et, en 2022, les participants pourraient prendre rendez-vous avec leurs mystiques préférés au lieu de faire la queue et d’attendre une ouverture, a déclaré Maffeo.

Maffeo a déclaré que la soirée des sorcières 2023 aura lieu les 11 et 12 octobre.

Les candidatures pour les agences ouvriront dans quelques semaines et les informations seront publiées sur le site Witches Night Out. Les vendeurs potentiels postulent également via le site Web Witches Night Out, a déclaré Maffeo.

Pour plus d’informations, visitez witchesnightout.com et eventsforacause.org.