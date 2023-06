L’événement Dausa de Sachin Pilot au centre des rumeurs de lancement d’un nouveau parti

Tous les regards sont tournés vers Dausa au Rajasthan dimanche alors que Sachin Pilot se rend chez lui pour un événement marquant l’anniversaire de la mort de son père, Rajesh Pilot. Un service commémoratif, comme chaque année, aura lieu, avec des prières devant la statue de feu M. Pilot et le dévoilement d’une nouvelle statue dans une auberge de Gujjar. Le programme est surveillé avec impatience car il pourrait marquer un nouveau chapitre dans la politique du Rajasthan.

Les partisans de M. Pilot ont démenti les spéculations selon lesquelles il pourrait lancer un nouveau parti à six mois des élections au Rajasthan. Mais l’homme de 45 ans, qui s’est disputé avec le ministre en chef Ashok Gehlot, a gardé un silence intrigant sur la question, laissant tout le monde deviner sa prochaine étape.

Le parti du Congrès a cherché à apaiser les rumeurs de lancement d’un nouveau parti, déclarant qu’ils combattraient les élections de manière unie. Interrogé sur les développements au Rajasthan, le porte-parole du Congrès, Supriya Shrinate, a déclaré : « Notre président du parti, et nous pensons sûrement qu’il y aura une solution positive à ce problème ».

Le secrétaire général du Congrès (organisation) KC Venugopal a également rejeté les rumeurs selon lesquelles M. Pilot pourrait annoncer son propre parti et a affirmé que le Congrès contesterait les sondages de l’assemblée du Rajasthan de manière unie.

« Je ne crois pas aux rumeurs. La réalité est que le président du Congrès et Rahul Gandhi ont discuté avec Ashok Gehlot et Sachin Pilot et après cela, nous avons dit que nous irons ensemble. C’est la position du parti du Congrès », a déclaré M. Venugopal. a déclaré à l’agence de presse PTI.

M. Pilot et M. Gehlot ont tous deux partagé des messages sur Twitter, saluant Rajesh Pilot, sans aborder la tension.

Plus d’informations. Plus d’informations । pic.twitter.com/KoLF3nEUHx – Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 11 juin 2023

मेरे पूज्य पिताजी स्व. Plus d’informations दय से नमन करता हूँ। Plus d’informations Plus d’informations र्यशैली मेरे लिए मार्गदर्शक हैं। Plus d’informations सिद्धांतों से समझौता… pic.twitter.com/wjglt81SKG – Pilote Sachin (@SachinPilot) 11 juin 2023

Dans le but de désamorcer les tensions entre ses principaux dirigeants au Rajasthan en une année électorale, le chef du Congrès Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi ont eu des discussions marathon avec MM. Gehlot et Pilot la semaine dernière. Après les réunions, le parti a annoncé que M. Gehlot et M. Pilot ont convenu de lutter unis contre les prochaines élections à l’assemblée et ont laissé toutes les questions à résoudre par la direction du parti.

M. Gehlot et M. Pilot sont engagés dans une lutte pour le pouvoir depuis que le Congrès a formé le gouvernement de l’État en 2018. En 2020, M. Pilot a mené une révolte contre le gouvernement Gehlot, après quoi il a été démis de ses fonctions de président de l’unité d’État du parti. et vice-ministre en chef. La tentative de la direction du Congrès l’année dernière d’effectuer un changement de direction au Rajasthan avait échoué après que les loyalistes de M. Gehlot se soient enfoncés et n’aient pas permis qu’une réunion du parti législatif ait lieu.

Des sources proches de M. Pilot ont affirmé qu’il souhaitait une résolution des problèmes qu’il avait soulevés, en particulier sa demande que le gouvernement Ashok Gehlot agisse contre la corruption présumée sous le régime précédent du BJP.

M. Pilot aurait adopté une « position de principe » et les problèmes de corruption et de fuites de papier seraient ses principales priorités. Outre la lutte contre la corruption, les autres demandes de M. Pilot incluent la reconstitution de la Commission de la fonction publique du Rajasthan (RPSC) et la nomination de nouvelles personnes, ainsi que l’indemnisation des personnes touchées par l’annulation des examens de recrutement du gouvernement à la suite de fuites de papier.