Ag in the Classroom instructrice Katie Pratt parle aux élèves de deuxième et troisième année de Sainte-Anne le vendredi 14 octobre 2022, de la culture des pommes lors d’un événement STREAM à l’école. L’école a organisé une session d’apprentissage pratique centrée sur la pomme pour les disciplines de la science, de la technologie, de la religion, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)