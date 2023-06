L’événement Coping with Job Loss de l’IVCC présente les ressources disponibles pour les personnes sans emploi – Shaw Local

Le soir de son bal de promo junior, la présidente élue Tracy Morris s’est rendue à l’hôpital St. Margaret’s de Spring Valley pour rendre visite à sa mère, infirmière au centre de ressources DeAngelo pour le cancer.

« Elle n’avait pas la possibilité de prendre un jour de congé pour mon bal de fin d’année, alors nous sommes tous les six vêtus de nos robes, nous sommes montés au poste des infirmières du premier étage et nous l’avons vue », a déclaré Morris. « J’ai encore des photos de moi dans ma robe de bal junior au poste d’infirmière. »

Lorsque St. Margaret’s a annoncé sa fermeture le 16 juin, le président élu de l’Illinois Valley Community College, Morris, a déclaré que le collège avait déjà commencé à discuter de la manière dont il pourrait aider. Elle a dit « Son cœur lui fait mal » car tout le monde a été touché.

La présidente élue de l’Illinois Valley Community College, Tracy Morris, prend la parole le mardi 27 juin 2023, lors de l’événement Faire face à la perte d’emploi au collège. (Maribeth Wilson)

L’IVCC a organisé mardi l’événement Coping with Job Loss Resource au Centre culturel Mary Margaret Weeg en partenariat avec la Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois et la Chambre de commerce et d’industrie de la région d’Ottawa.

Environ 30 personnes ont assisté à l’événement avec 25 groupes, agences et services internes fournissant des ressources, des opportunités d’emploi et des conseils financiers. L’événement a servi à montrer le système de soutien disponible pour les personnes sans emploi, que ce soit de St. Margaret’s ou d’ailleurs. Parmi les participants interviewés par Shaw Local News Network, aucun n’était de St. Margaret’s.

« IVCH et St. Margaret’s sont deux de nos plus grands employeurs dans la communauté », a déclaré Morris, faisant également référence à la fermeture de l’hôpital du Pérou le 28 janvier. « Donc, pour que nous puissions nous rassembler et soutenir les personnes qui ont travaillé là-bas. Pour lancer le bal, nous avons contacté nos partenaires et cela a fleuri très très rapidement.

Les participants ont reçu des informations sur les possibilités de retourner à l’école pour obtenir un diplôme et se sont renseignés sur l’aide financière, les admissions sur place et les possibilités de bourses.

« J’ai eu l’impression que (mardi) a été très réussi », a déclaré Guadalupe Moreno, qui a assisté à l’événement. « Il y avait beaucoup d’opportunités d’apprentissage avec de bonnes informations et des ressources pour ma vie personnelle et ma carrière. »

Kimberly Krueger, conseillère financière chez Edward Jones, a fourni un paquet en six étapes sur la façon de gérer une mise à pied, ainsi que des informations sur la façon de gérer 401K pour les personnes qui changent d’emploi et comment créer un fonds d’urgence.

« Après une perte d’emploi soudaine, il est vraiment important de regarder vos dépenses », a déclaré Krueger. « Y a-t-il un endroit où je peux couper ? L’aspect le plus important est de contacter vos créanciers et de leur faire savoir ce qui se passe. Parfois, les gens ont peur. Mais, il est préférable de leur faire savoir que vous risquez de manquer un paiement. Ils peuvent vous aider à planifier les différentes options.

Des services de soutien, tels que la traduction en espagnol, la rédaction de CV, des simulations d’entretiens et une aide à la garde d’enfants, étaient également disponibles.

Des ressources en santé mentale étaient également disponibles pour ceux qui perdaient leur emploi.

« J’ai l’impression que ce que j’ai vu dans la communauté est un sentiment de perte si profond, non seulement pour les employés, bien qu’ils soient parmi les principaux groupes, toute notre communauté souffre », a-t-elle déclaré.

Stacy Putts, de Child Care Connection, a déclaré que l’agence offrira aux familles à faible revenu des possibilités de garde d’enfants abordables dans plus de neuf comtés de l’Illinois.

«Nous filtrons à travers les fournisseurs de services de garde d’enfants et aidons à en trouver un qui fonctionne pour les familles», a déclaré Putts. « Nous filtrons les informations et donnons aux familles une liste de prestataires dans leur région. »

Child Care Connection offre aux familles à faible revenu une quote-part de 1 $ pendant trois mois.

Heather Steele, spécialiste de l’engagement communautaire de Safe Journeys, a déclaré que la perte d’emploi aggravait les situations de violence domestique, car la victime n’avait plus le moyen de subvenir à ses besoins financiers, ce qui donnait à l’agresseur le contrôle financier.

« Une femme sur trois sera victime de violence domestique, un homme sur six et une personne transgenre et non binaire sur deux », a déclaré Steele. « Nous devons être partout. Ainsi, les gens savent où aller s’ils ont besoin de ressources et ils peuvent se sentir à l’aise de parler avec nous. »

Morris a déclaré que l’IVCC n’organisera probablement pas un autre salon de l’emploi de cette ampleur, mais fournira plutôt un site Web avec une liste de ressources.

« Nous avons un objectif commun (mardi) et c’est d’atténuer un peu le stress en vous offrant de l’espoir », a déclaré Morris lors d’une présentation donnée mardi. « Nous espérons que ces ressources vous aideront, vous, vos amis et votre famille. Espérons la force dont vous avez besoin pour aller de l’avant et espérons un avenir meilleur devant nous, mais surtout pour vous.

OSF a déposé les documents nécessaires pour acquérir officiellement St. Margaret’s Health au Pérou. OSF a acquis le complexe Midtown Plaza, le centre de santé Midtown et la clinique Granville. Ces emplacements offriront à la communauté une variété de nouvelles options de soins, y compris OSF Medical Group – Primary Care ainsi que OSF Rehabilitation.